BIST 6.418
DOLAR 26,19
EURO 29,40
ALTIN 1.650,23
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Sinop'ta yangın çıkan evde karı kocanın cesedi bulundu! Gözaltına alınan şoke etti

Sinop'ta yangın çıkan evde karı kocanın cesedi bulundu! Gözaltına alınan şoke etti

 SİNOP'un Dikmen ilçesinde yangın çıkan evde bir çiftin cesedi bulundu. Olayla ilgili çiftin damadı gözaltına alındı.

Abone ol

İlçeye bağlı Şeyh Hüseyin köyünde oturan Hayri Danacı'ya ait evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Yangın, Danacı'nın komşularının ihbarıyla gelen itfaiye görevlilerince söndürüldü. Ekiplerce tamamen yanan evde yapılan incelemede, Hayri (51) ve eşi Fatma Danacı'nın cesedi bulundu.

Danacı çiftinin cenazeleri, incelemenin ardından Gerze Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili Danacı çiftinin damadının gözaltına alındığı öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
15 Temmuz gazisi o karanlık geceyi anlattı: Bir gazi olarak hakkımı helal etmiyorum
15 Temmuz gazisi o karanlık geceyi anlattı: Bir gazi olarak hakkımı helal etmiyorum
Özbekistan'da cumhurbaşkanı seçimini kazanan Mirziyoyev, yemin ederek görevine başladı!
Özbekistan'da cumhurbaşkanı seçimini kazanan Mirziyoyev, yemin ederek görevine başladı!
Karabük'te korkunç olay: Yürüyen merdivenin altında bebek cesedi bulundu! Annenin ifadesi dehşete düşürdü...
Karabük'te korkunç olay: Yürüyen merdivenin altında bebek cesedi bulundu! Annenin ifadesi dehşete düşürdü...
Milli Sarayları yılın ilk 6 ayında 3 milyon 806 bin 297 kişi ziyaret etti!
Milli Sarayları yılın ilk 6 ayında 3 milyon 806 bin 297 kişi ziyaret etti!
Öcalan sözleri nedeniyle Merdan Yanardağ için istenen ceza belli oldu
Öcalan sözleri nedeniyle Merdan Yanardağ için istenen ceza belli oldu
Avrupa, 15 Temmuz'un 7'nci yılında FETÖ üyelerinin barındığı adres olmayı sürdürüyor!
Avrupa, 15 Temmuz'un 7'nci yılında FETÖ üyelerinin barındığı adres olmayı sürdürüyor!
Çağrı Şensoy kimdir, aslen nereli, yaşı kaç? Çağrı Şenşoy eşi kim, kiminle evlendi?
Çağrı Şensoy kimdir, aslen nereli, yaşı kaç? Çağrı Şenşoy eşi kim, kiminle evlendi?
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Hotar'ın makam aracı Togg oldu!
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Hotar'ın makam aracı Togg oldu!
Erzurum'da beton pompasının çarptığı yaya ile araç sürücüsü öldü!
Erzurum'da beton pompasının çarptığı yaya ile araç sürücüsü öldü!
Sivas'ta 2 gün önce kaybolan kişi ölü bulundu!
Sivas'ta 2 gün önce kaybolan kişi ölü bulundu!
TİKA'dan Afganistan'da engellilere eğitim desteği!
TİKA'dan Afganistan'da engellilere eğitim desteği!
Anaokulunda dehşet! 25 öğrenciyi zehirleyip birini de öldürdü
Anaokulunda dehşet! 25 öğrenciyi zehirleyip birini de öldürdü