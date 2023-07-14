Sinop'ta yangın çıkan evde karı kocanın cesedi bulundu! Gözaltına alınan şoke etti
SİNOP'un Dikmen ilçesinde yangın çıkan evde bir çiftin cesedi bulundu. Olayla ilgili çiftin damadı gözaltına alındı.Abone ol
İlçeye bağlı Şeyh Hüseyin köyünde oturan Hayri Danacı'ya ait evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
Yangın, Danacı'nın komşularının ihbarıyla gelen itfaiye görevlilerince söndürüldü. Ekiplerce tamamen yanan evde yapılan incelemede, Hayri (51) ve eşi Fatma Danacı'nın cesedi bulundu.
Danacı çiftinin cenazeleri, incelemenin ardından Gerze Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili Danacı çiftinin damadının gözaltına alındığı öğrenildi.