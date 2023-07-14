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Karabük'te korkunç olay: Yürüyen merdivenin altında bebek cesedi bulundu! Annenin ifadesi dehşete düşürdü...

Karabük'te korkunç olay: Yürüyen merdivenin altında bebek cesedi bulundu! Annenin ifadesi dehşete düşürdü...

KARABÜK'te üst geçidin yürüyen merdivenin altında cesedi bulunan yeni doğmuş bebeğin annesi gözaltına alındı. Annenin ifadesi ortaya çıkarken, annenin ifadesinde hamile olduğunun farkında olmadığını, karın ağrısı sonrası düşük yaptığını ve bu nedenle korkup kaçtığını söylediği öğrenildi.

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Edinilen bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi mevkisinde güzergahı kullanan vatandaşların, yürüyen merdivenin altında poşette yeni doğmuş bebek cesedi olduğunu fark etmesi üzerine polisin başlattığı soruşturmada, bebeğin annesinin S.K. (28) olduğu tespit edildi.

Annenin ifadesi ortaya çıktı

Bölgedeki güvenlik kameralarını izleyen Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonrası gözaltına alınan S.K.’nin (28) ifadesinde, hamile olduğunun farkında olmadığını, karın ağrısı sonrası düşük yaptığını ve bu nedenle korkup kaçtığını söylediği öğrenildi.

Gözaltına alınan S.K.’nin akli dengesinin bozuk olduğu iddia edilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)

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