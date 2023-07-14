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Pulitzer ödüllü gazeteciden şok iddia! "Erdoğan, Biden'den IMF kredisi" sözü aldı

Pulitzer ödüllü gazeteciden şok iddia! "Erdoğan, Biden'den IMF kredisi" sözü aldı

Dünyanın en saygın gazetecilik ödüllerindin başında gelen Pulitzer ödül sabihi ABD'li gazeteci Seymour Hersh, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında yaşandığı iddia edilen gizli pazarlık iddiasını yazdı. Hersh, Erdoğan'ın Biden'dan aldığı "11-13 milyar dolarlık IMF kredisi" sözü karşılığında İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yaktığını iddia etti.

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ABD’li gazeteci Seymour Hersh, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İsveç’in NATO’ya katılımına yeşil ışık yakmasıyla ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu. Pulitzer ödüllü gazeteci, blog sayfasında “Air Force One’daki korku ve tiksinti” başlıklı yazısında, Türkiye’nin, ABD’den F-16 savaş uçağı satın alabilme karşılığında İsveç’in NATO üyeliğine destek verdiği bilgisinin kamuoyuna yansıdığını ancak gerçek durumun farklı olduğunu öne sürdü.

Bana farklı ve gizli bir hikaye anlatıldı

“Bana Erdoğan’ın dönüşüyle ilgili farklı, gizli bir hikaye anlatıldı” diyen Hersh, “Biden, Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından Türkiye’ye çok ihtiyaç duyulan 11-13 milyar dolarlık bir kredi sağlanacağına söz verdi. Konu hakkında doğrudan bilgisi olan bir yetkili bana, ‘Biden’ın bir zafer kazanması gerekiyordu ve Türkiye ciddi bir finansal stres içinde’ dedi.” ifadelerini kullandı.

CFR uzmanının yaptığı analiz...

Hersh yazısında, ABD merkezli düşünce kuruluşu Dış İlişkiler Konseyi’nin (CFR) uzman ekonomisti Brad W. Setser’in geçen ay kaleme aldığı ve Türkiye ekonomisinde artan bilanço risklerini değerlendirdiği analize de değindi.

Setser, söz konusu analizde “Türkiye'nin kullanılabilir döviz rezervlerini gerçekten tüketmenin eşiğinde ve ülke temerrüde düşmekle politika değişikliği yoluyla IMF programının acı reçetesini uygulamak arasında bir seçim yapmakla karşı karşıya” ifadelerini kullanmıştı.

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