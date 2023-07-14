İç Anadolu'da camilerde 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu!

Kayseri, Sivas, Kırıkkale, Kırşehir ve Yozgat'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitler için mevlit okutuldu.

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Kayseri'de tarihi Hunat Camii'nde cuma namazı öncesi 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün hain darbe girişimini engellemeye çalışırken şehit düşen 251 vatandaş için Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu.

Cemaate mevlit şekeri ikram edildi.

Sivas

15 Temmuz hain darbe girişiminin 7. yılında, şehitler için tarihi Ulu Cami'de cuma namazı öncesi mevlit programı düzenlendi.

Programa Vali Yılmaz Şimşek, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muhammet Sevinç ile vatandaşlar katıldı.

Kırıkkale

Kırıkkale Nur Cami ve Külliyesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, cuma namazı öncesi şehitler için Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, dua edildi.

Namazın ardından Kırıkkale Belediyesince vatandaşlara lokum ikram edildi.

Programa, Vali Yardımcısı Ahmet Ferhat Özen, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve vatandaşlar katıldı.

Özen, daha sonra beraberindekilerle Cumhuriyet Meydanı'nda,15 Temmuz Anı Defteri'ni imzaladı.

Kırşehir

Kırşehir Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde düzenlenen programda, 15 Temmuz ve terör şehitleri içi Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit okundu.

İl Müftü Vekili Sami Özgün, şehitler için dua etti.

Cuma namazının ardından vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Yozgat

Yozgat'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi.

Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili ve beraberindekiler şehitliği ziyaret etti. Ziyarette, Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Ali Gülden tarafından dua edildi.

Çapanoğlu Büyük Cami'de şehitler için mevlit okutuldu, Cumhuriyet Meydanı'nda Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirleri tarafından çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi de açıldı.