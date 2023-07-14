BIST 6.411
DOLAR 26,18
EURO 29,38
ALTIN 1.649,90
HABER /  GÜNCEL

İç Anadolu'da camilerde 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu!

İç Anadolu'da camilerde 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu!

Kayseri, Sivas, Kırıkkale, Kırşehir ve Yozgat'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitler için mevlit okutuldu.

Abone ol

Kayseri'de tarihi Hunat Camii'nde cuma namazı öncesi 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün hain darbe girişimini engellemeye çalışırken şehit düşen 251 vatandaş için Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu.

Cemaate mevlit şekeri ikram edildi.

Sivas

15 Temmuz hain darbe girişiminin 7. yılında, şehitler için tarihi Ulu Cami'de cuma namazı öncesi mevlit programı düzenlendi.

Programa Vali Yılmaz Şimşek, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muhammet Sevinç ile vatandaşlar katıldı.

Kırıkkale

Kırıkkale Nur Cami ve Külliyesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, cuma namazı öncesi şehitler için Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, dua edildi.

Namazın ardından Kırıkkale Belediyesince vatandaşlara lokum ikram edildi.

Programa, Vali Yardımcısı Ahmet Ferhat Özen, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve vatandaşlar katıldı.

Özen, daha sonra beraberindekilerle Cumhuriyet Meydanı'nda,15 Temmuz Anı Defteri'ni imzaladı.

Kırşehir

Kırşehir Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde düzenlenen programda, 15 Temmuz ve terör şehitleri içi Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit okundu.

İl Müftü Vekili Sami Özgün, şehitler için dua etti.

Cuma namazının ardından vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Yozgat

Yozgat'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi.

Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili ve beraberindekiler şehitliği ziyaret etti. Ziyarette, Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Ali Gülden tarafından dua edildi.

Çapanoğlu Büyük Cami'de şehitler için mevlit okutuldu, Cumhuriyet Meydanı'nda Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirleri tarafından çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi de açıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de makilik alanda yangın çıktı!
İzmir'de makilik alanda yangın çıktı!
AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı! Ekonomistler ne bekliyor faiz kararı ne olacak?
AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı! Ekonomistler ne bekliyor faiz kararı ne olacak?
Ege Üniversitesi ile Tokyo Tarım ve Teknoloji Üniversitesi "akıllı tarım" için çalışacak
Ege Üniversitesi ile Tokyo Tarım ve Teknoloji Üniversitesi "akıllı tarım" için çalışacak
Fenerbahçe Beko ABD'li oyuncu Nate Sestina'yı kadrosuna kattı
Fenerbahçe Beko ABD'li oyuncu Nate Sestina'yı kadrosuna kattı
Pulitzer ödüllü gazeteciden şok iddia! "Erdoğan, Biden'den IMF kredisi" sözü aldı
Pulitzer ödüllü gazeteciden şok iddia! "Erdoğan, Biden'den IMF kredisi" sözü aldı
Buse Arslan kimdir, kaç yaşında? Kuruluş Osman Aygül Hatun kiminle evlendi, kocası kim?
Buse Arslan kimdir, kaç yaşında? Kuruluş Osman Aygül Hatun kiminle evlendi, kocası kim?
BBP Genel Başkanı Destici, biçerdöverle buğday hasadı yaptı!
BBP Genel Başkanı Destici, biçerdöverle buğday hasadı yaptı!
Sinop'ta yangın çıkan evde karı kocanın cesedi bulundu! Gözaltına alınan şoke etti
Sinop'ta yangın çıkan evde karı kocanın cesedi bulundu! Gözaltına alınan şoke etti
15 Temmuz gazisi o karanlık geceyi anlattı: Bir gazi olarak hakkımı helal etmiyorum
15 Temmuz gazisi o karanlık geceyi anlattı: Bir gazi olarak hakkımı helal etmiyorum
Özbekistan'da cumhurbaşkanı seçimini kazanan Mirziyoyev, yemin ederek görevine başladı!
Özbekistan'da cumhurbaşkanı seçimini kazanan Mirziyoyev, yemin ederek görevine başladı!
Karabük'te korkunç olay: Yürüyen merdivenin altında bebek cesedi bulundu! Annenin ifadesi dehşete düşürdü...
Karabük'te korkunç olay: Yürüyen merdivenin altında bebek cesedi bulundu! Annenin ifadesi dehşete düşürdü...
Milli Sarayları yılın ilk 6 ayında 3 milyon 806 bin 297 kişi ziyaret etti!
Milli Sarayları yılın ilk 6 ayında 3 milyon 806 bin 297 kişi ziyaret etti!