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Mustafa Aksakallı kimdir, yaşı kaç? Ezgi Mola'nın kocası ne iş yapıyor?

Mustafa Aksakallı kimdir, yaşı kaç? Ezgi Mola'nın kocası ne iş yapıyor?

Mustafa Aksakallı ile evlenen Ezgi Mola'nın bebeğinin cinsiyeti belli oldu. Ezgi Mola'nın bir erkek bebeği olacak. Bu haberin ardından Ezgi Mola'nın eşi yeniden merak konusu oldu. Ezgi Mola'dan 2 yaş küçük olan Mustafa Aksakallı 38 yaşında ve aslen İzmirli. Birçok eğlence mekanının işletmesini yapan Mustafa Aksakallı aynı zamanda karısı Ezgi Mola ile iş ortağı.

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Girdiği her rolle büyük beğeni toplayan, kişiliği ile övgü alan 40 yaşındaki Ezgi Mola hamile olduğunu duyurmuştu şimdi ise bebeğinin cinsiyeti belli oldu Ezgi Mola'nın bir oğlu olacak. Bu güzel haberin ardından bir kez daha merak konusu oldu. Şu anda 38 yaşında olan Mustafa Aksakallı aslen İzmir doğumlu. İzmir'in bir çok yerinde eğlence mekanları olan Mustafa Aksakallı tanınan bir işletmeci. Son olarak Kuşadası'nda BOOP adında bir mekan açan Aksakallı, Ezgi Mola ile de ortak.

Mustafa Aksakallı kimdir, yaşı kaç?

Mustafa Aksakallı, sosyal medyada çok aktif olduğu görülmektedir. Özellikle Ezgi Mola'yla sevgili olduktan sonra takipçi sayısı artan Aksakallı, Acun Ilıcalı, Oğuzhan Koç, Eser Yenenler ve Kerimcan Durmaz gibi ünlü isimlerin arkadaşı olduğu bilinmektedir.

Yapılan paylaşımlarda mutlu bir birliktelik yaşadıkları anlaşılan Mustafa Aksakallı ve Ezgi Mola sevenlere kendilerini hayran bırakmaya devam ediyor.

Aynı zamanda Kuşadası'nda da lüks bir eğlence yerinin de işletmeciliğini yaptığı bilinmektedir.

Son olarak Ezgi Mola'yla birlikte yeni bir mekan açarak ortak olmuşlardır. Alaçatı'da bulunan bu mekanın ismiyse Boop'tur.

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