Sinop'ta akıl almaz vahşet! Damat, önce kayınpederi ile kayınvalidesini öldürdü sonra evi yaktı
SİNOP’un Dikmen ilçesinde yaşayan Hayri Danacı ve eşi Fatma Danacı, yanan evlerinde ölü olarak bulundu. Olayın ardından kan donduran bir cinayet planı çıktı.Abone ol
Sinop’un Dikmen ilçesi Şeyh Hüseyin köyü Demirci Mahallesi'nde yaşayan Hayri Danacı ve eşi Fatma Danacı'nın evinde dün gece 02.30 saatlerinde yangın çıktı.
Hayri Danacı ve eşi Fatma Danacı'nın bir kişi tarafından öldürüldükten sonra evlerinin ateşe verildiği ihbarı üzerine saat 04:00 sularında itfaiye giderek yangını söndürdü. Yanan evde Danacı çiftinin cesetleri bulundu.
Olayla ilgili başlatılan soruşturmadan damat vahşeti çıktı. Damatlarının, Danacı çiftini öldürdükten sonra evi ateşe verdiği belirlenirken, katil damat gözaltına alındı.