Nakşibendi tarikatının Menzil kolunun şeyhi Seyyid Abdulbaki El Hüseyni vefat etti. Tedavi gördüğü hastanede vefat eden el Hüseyni’nin yerine geçecek isim ise şimdiden merak konusu oldu. Konuyu araştırarak bilgi sahibi olmak isteyenler arama motorlarında Menzil Şeyhinin oğlu kimdir? Menzil Şeyhinin kaç çocuğu var? sorularına yanıt arıyor.

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Vefatıyla milyonları üzen Menzil Şeyhi Seyyid Abdulbaki el Hüseyni hakkındaki detaylar araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar el Hüseyni’nin ardından kimin yeni şeyh olacağını araştırıyor. Öte yandan Menzil Şeyhi Seyyid Abdulbaki el Hüseyni bugün düzenlenen cenaze törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Şehir dışından milyonlarca insan defin için Adıyaman’ın Kahta ilçesine akın etti. Fakat şimdi akıllardaki en büyük soru ise yeni Menzil Şeyhinin kim olacağı. İşte, Menzil Şeyhinin oğlu kimdir? Menzil Şeyhinin kaç çocuğu var?

Menzil şeyhinin oğlu kimdir?

Menzil Merhum Şeyhi Seyyid Abdulbaki el Hüseyni’nin halefi olarak yerine oğlu Muhammed Saki El Hüseyni geçecek. Abdulbaki El Huseyni’nin 5 oğlu ve 2 kızı vardır.

Menzil şeyhinin kaç çocuğu var?

Seyyid Muhammed Saki el Hüseyni hazretleri Nakşibendi Tarikatının Menzil şubesi Şeyhi Seyyid Abdulbaki (Gavsı Sani) El Hüseyni hazretlerinin halifelerinden biridir. Gavsı Sani Seyyid Abdulbaki'nin (k.s) 5 oğlu ve 2 kızı vardır.