BIST 6.415
DOLAR 26,18
EURO 29,36
ALTIN 1.651,20
HABER /  GÜNCEL

Menzil Şeyhinin oğlu kimdir? Menzil Şeyhinin kaç çocuğu var?

Menzil Şeyhinin oğlu kimdir? Menzil Şeyhinin kaç çocuğu var?

Nakşibendi tarikatının Menzil kolunun şeyhi Seyyid Abdulbaki El Hüseyni vefat etti. Tedavi gördüğü hastanede vefat eden el Hüseyni’nin yerine geçecek isim ise şimdiden merak konusu oldu. Konuyu araştırarak bilgi sahibi olmak isteyenler arama motorlarında Menzil Şeyhinin oğlu kimdir? Menzil Şeyhinin kaç çocuğu var? sorularına yanıt arıyor.

Abone ol

Vefatıyla milyonları üzen Menzil Şeyhi Seyyid Abdulbaki el Hüseyni hakkındaki detaylar araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar el Hüseyni’nin ardından kimin yeni şeyh olacağını araştırıyor. Öte yandan Menzil Şeyhi Seyyid Abdulbaki el Hüseyni bugün düzenlenen cenaze törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Şehir dışından milyonlarca insan defin için Adıyaman’ın Kahta ilçesine akın etti. Fakat şimdi akıllardaki en büyük soru ise yeni Menzil Şeyhinin kim olacağı. İşte, Menzil Şeyhinin oğlu kimdir? Menzil Şeyhinin kaç çocuğu var? 

Menzil şeyhinin oğlu kimdir?

Menzil Merhum Şeyhi Seyyid Abdulbaki el Hüseyni’nin halefi olarak yerine oğlu Muhammed Saki El Hüseyni geçecek. Abdulbaki El Huseyni’nin 5 oğlu ve 2 kızı vardır.

Menzil şeyhinin kaç çocuğu var?

Seyyid Muhammed Saki el Hüseyni hazretleri Nakşibendi Tarikatının Menzil şubesi Şeyhi Seyyid Abdulbaki (Gavsı Sani) El Hüseyni hazretlerinin halifelerinden biridir. Gavsı Sani Seyyid Abdulbaki'nin (k.s) 5 oğlu ve 2 kızı vardır.

ÖNCEKİ HABERLER
Atletizmde 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 5 sporcu finale yükseldi!
Atletizmde 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 5 sporcu finale yükseldi!
3 ilde orman yangını çıktı! Boydan boya alevler sardı ekipler bölgede
3 ilde orman yangını çıktı! Boydan boya alevler sardı ekipler bölgede
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok önemli açıklamalar! Yunanistan, Avrupa Birliği ve Putin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok önemli açıklamalar! Yunanistan, Avrupa Birliği ve Putin...
15 Temmuz şehitleri kimler, kaç kişi şehit oldu? 15 Temmuz şehitleri isimleri tam listesi
15 Temmuz şehitleri kimler, kaç kişi şehit oldu? 15 Temmuz şehitleri isimleri tam listesi
Pentagon açıkladı: Misket bombaları Ukrayna’ya teslim edildi!
Pentagon açıkladı: Misket bombaları Ukrayna’ya teslim edildi!
Ahir dağında orman yangını çıktı! Ekipler müdahale ediyor
Ahir dağında orman yangını çıktı! Ekipler müdahale ediyor
Emniyet müdürleri ile hakim ve savcılara soruşturma açıldı! 'Yasadışı dinleme' ve 'suçluları kayırma...
Emniyet müdürleri ile hakim ve savcılara soruşturma açıldı! 'Yasadışı dinleme' ve 'suçluları kayırma...
Kira zammında anlaşamayan ev sahibi bina girişine bu yazıyı astı
Kira zammında anlaşamayan ev sahibi bina girişine bu yazıyı astı
Önemli tavsiye: Sıcak havalarda araçta yangın söndürücü bulundurun" tavsiyesi
Önemli tavsiye: Sıcak havalarda araçta yangın söndürücü bulundurun" tavsiyesi
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ahadov ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ahadov ile görüştü
Mustafa Aksakallı kimdir, yaşı kaç? Ezgi Mola'nın kocası ne iş yapıyor?
Mustafa Aksakallı kimdir, yaşı kaç? Ezgi Mola'nın kocası ne iş yapıyor?
Putin açıkladı, meğer Wagner aslında yokmuş!
Putin açıkladı, meğer Wagner aslında yokmuş!