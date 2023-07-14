Miras kavgasında 2 kardeşini öldürdü tapu kadastro görevlisi ve yeğeni de ağır yaralı

Samsun'un Terme ilçesinde miras meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada ağabey, 2 kız kardeşini tüfekle vurarak öldürdü, yeğeni ve kadastro görevlisini ağır yaraladı.

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Olay, ilçeye bağlı Akçaykaracalı Mahallesi Yavuzlar Sokak üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Cavit A. (70), Ayşe Ergen (60) ve Nuran Topal (47) isimli kardeşlerin anneleri bu yıl içerisinde vefat etti.

Sonrasında kardeşler arasında anneden kalan mirasın paylaşımı nedeniyle anlaşmazlık yaşandı. Yerlerin ölçümünü yaptırmak için kadastro görevlisi getiren kardeşler arasında tartışma çıktı.

Kız kardeşlerin evinin önünde çıkan tartışmada Cavit A., yanında bulunan pompalı tüfekle kız kardeşleri Ayşe Ergen ve Nuran Topal ile yeğeni olan Murat Ergen (44) ve kadastro görevlisi Mert Işık'a ateş açtı.

Kız kardeşler olay yerinde hayatını kaybetti

Vücutlarının çeşitli bölgelerine kurşunların isabet ettiği iki kız kardeş olay yerinde hayatını kaybederken, Murat Ergen ve kadastro ölçüm görevlisi Mert Işık ağır yaralandı.

Yaralıların hayati tehlikesi devam ediyor

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından önce Çarşamba Devlet Hastanesine, ardından Samsun'daki hastanelere sevk edildi. Hayatını kaybeden iki kız kardeşin cesetleri ise Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Tedavi altındaki yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayı gerçekleştirdikten sonra kayıplara karıştı

Jandarma ekipleri olayı gerçekleştirdikten sonra kayıplara karışan 70 yaşındaki Cavit A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili inceleme sürüyor.