BIST 6.428
DOLAR 26,16
EURO 29,39
ALTIN 1.645,06
HABER /  GÜNCEL

Miras kavgasında 2 kardeşini öldürdü tapu kadastro görevlisi ve yeğeni de ağır yaralı

Miras kavgasında 2 kardeşini öldürdü tapu kadastro görevlisi ve yeğeni de ağır yaralı

Samsun'un Terme ilçesinde miras meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada ağabey, 2 kız kardeşini tüfekle vurarak öldürdü, yeğeni ve kadastro görevlisini ağır yaraladı.

Abone ol

Olay, ilçeye bağlı Akçaykaracalı Mahallesi Yavuzlar Sokak üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Cavit A. (70), Ayşe Ergen (60) ve Nuran Topal (47) isimli kardeşlerin anneleri bu yıl içerisinde vefat etti.

Sonrasında kardeşler arasında anneden kalan mirasın paylaşımı nedeniyle anlaşmazlık yaşandı. Yerlerin ölçümünü yaptırmak için kadastro görevlisi getiren kardeşler arasında tartışma çıktı.

Kız kardeşlerin evinin önünde çıkan tartışmada Cavit A., yanında bulunan pompalı tüfekle kız kardeşleri Ayşe Ergen ve Nuran Topal ile yeğeni olan Murat Ergen (44) ve kadastro görevlisi Mert Işık'a ateş açtı.

Kız kardeşler olay yerinde hayatını kaybetti

Vücutlarının çeşitli bölgelerine kurşunların isabet ettiği iki kız kardeş olay yerinde hayatını kaybederken, Murat Ergen ve kadastro ölçüm görevlisi Mert Işık ağır yaralandı.

Yaralıların hayati tehlikesi devam ediyor

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından önce Çarşamba Devlet Hastanesine, ardından Samsun'daki hastanelere sevk edildi. Hayatını kaybeden iki kız kardeşin cesetleri ise Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Tedavi altındaki yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayı gerçekleştirdikten sonra kayıplara karıştı
Jandarma ekipleri olayı gerçekleştirdikten sonra kayıplara karışan 70 yaşındaki Cavit A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.
Konuyla ilgili inceleme sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Menzil Şeyhinin oğlu kimdir? Menzil Şeyhinin kaç çocuğu var?
Menzil Şeyhinin oğlu kimdir? Menzil Şeyhinin kaç çocuğu var?
Atletizmde 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 5 sporcu finale yükseldi!
Atletizmde 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 5 sporcu finale yükseldi!
3 ilde orman yangını çıktı! Boydan boya alevler sardı ekipler bölgede
3 ilde orman yangını çıktı! Boydan boya alevler sardı ekipler bölgede
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok önemli açıklamalar! Yunanistan, Avrupa Birliği ve Putin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok önemli açıklamalar! Yunanistan, Avrupa Birliği ve Putin...
15 Temmuz şehitleri kimler, kaç kişi şehit oldu? 15 Temmuz şehitleri isimleri tam listesi
15 Temmuz şehitleri kimler, kaç kişi şehit oldu? 15 Temmuz şehitleri isimleri tam listesi
Pentagon açıkladı: Misket bombaları Ukrayna’ya teslim edildi!
Pentagon açıkladı: Misket bombaları Ukrayna’ya teslim edildi!
Ahir dağında orman yangını çıktı! Ekipler müdahale ediyor
Ahir dağında orman yangını çıktı! Ekipler müdahale ediyor
Emniyet müdürleri ile hakim ve savcılara soruşturma açıldı! 'Yasadışı dinleme' ve 'suçluları kayırma...
Emniyet müdürleri ile hakim ve savcılara soruşturma açıldı! 'Yasadışı dinleme' ve 'suçluları kayırma...
Kira zammında anlaşamayan ev sahibi bina girişine bu yazıyı astı
Kira zammında anlaşamayan ev sahibi bina girişine bu yazıyı astı
Önemli tavsiye: Sıcak havalarda araçta yangın söndürücü bulundurun" tavsiyesi
Önemli tavsiye: Sıcak havalarda araçta yangın söndürücü bulundurun" tavsiyesi
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ahadov ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ahadov ile görüştü
Mustafa Aksakallı kimdir, yaşı kaç? Ezgi Mola'nın kocası ne iş yapıyor?
Mustafa Aksakallı kimdir, yaşı kaç? Ezgi Mola'nın kocası ne iş yapıyor?