Hindistan Ay'a inişte bir ilk peşinde! Roket fırlatıldı

Hindistan, çok az keşfedilen Ay'ın güney kutbunun yakınına inen ilk ülke olmayı hedefleyen misyonu başlattı. İniş başarılı olursa Hindistan, Ay'a kontrollü iniş gerçekleştiren 4. ülke olacak.

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Hindistan, Ay'a inmesi için tasarlanan insansız uzay aracını taşıyan bir roketi günün erken saatlerinde fırlattı.

'Chandrayaan-3' uzay aracını taşıyan 'LVM3-M4' roketi, Güney Andhra Pradesh eyaletindeki Sriharikota'daki üsten havalandı.

Üste toplanan binlerce meraklı kişi, alkış ve tezahüratlarla kalkışa eşlik etti.

Daha önce sadece Rusya, ABD ve Çin Ay yüzeyine kontrollü iniş yapabilmişti.

Dünyanın en kalabalık ülkesi olan Hindistan, küresel uzay güçleri tarafından aşılan kilometre taşlarına hızla yaklaşan, nispeten düşük bütçeli bir uzay ve havacılık programına sahip.

Hindistan'ın son girişimi, 4 yıl önce zemin kontrolünün inişten birkaç dakika önce teması kaybetmesiyle başarısızlıkla sonuçlandı.

Fransa ziyaretinde olan Başbakan Narendra Modi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Chandrayaan-3, Hindistan'ın uzay yolculuğunda yeni bir bölüm yazıyor. Bu (araç), her Hindistanlının hayallerini ve hırslarını da yükselterek arşa çıkıyor" dedi.

Sanskritçede 'Ay taşıtı' anlamına gelen 'Chandrayaan-3', mevcut misyonun geri kalanı planlandığı gibi giderse, 23-24 Ağustos tarihleri arasında Ay'ın çok az keşfedilen güney kutbuna güvenli bir şekilde iniş gerçekleştirecek.