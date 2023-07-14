Fenerbahçe'ye Diego Rossi piyangosu! Geri dönüyor, sürpriz talip!

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın satışına onay verdiği Diego Rossi'ye Atlanta United talip oldu. Sarı-lacivertlilerin, 5.5 milyon euroya Los Angeles FC'den kadrosuna kattığı 25 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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Fenerbahçe'de bu sezon istediği etkiyi yaratamayan Diego Rossi'ye sürpriz bir takım talip oldu.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; MLS ekibi Atlanta United, Diego Rossi'yi kadrosuna katmak istiyor.

Daha önce sarı lacivertlilerin yeni teknik direktörü İsmail Kartal'ın oyuncunun satışına izin verdiği biliniyordu.

Fenerbahçe'nin 5.5 milyon euroya Los Angeles FC'den transfer ettiği Uruguaylının ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Atlanta United'ın 4 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi.

Sarı lacivertli takım ile toplamda 90 maça çıkan 25 yaşındaki Rossi, 10 gol ve 20 asistlik performans sergiledi.