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Ankara'da televizyon patladı, daire alev alev yandı!

Ankara'da televizyon patladı, daire alev alev yandı!

Ankara’nın Keçiören ilçesinde televizyonun patlaması sonucu çıkan yangında bir daire kullanılamaz hale gelirken, 4 kişilik aile ölümden döndü.

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Yangın, sabah saatlerinde Çiçekli Mahallesi Başaran Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evdeki televizyon aniden patladı. Patlamanın etkisi ile çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevleri kontrol altına alamayan aile kendilerini dışarı atarken, bina sakinleri durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Patlamaya evde uyurken yakalanan baba Mesut Geçerpare, patlama sonrası kendisini kızının uyandırdığını söyleyerek, “Kızım odaya girerek, ‘Baba yangın çıktı’ dedi. Ben evdeyken kızımı ve eşimi dışarıya çıkardım. Kayınpederimin odasına giderken ateşin üzerine düştüm. Ondan sonra canımızı zor kurtardık, kendimizi dışarıya zor attık. Uyandığımda gözlerimi yangınla açtım. Kızım biraz rahatsızlandı, onu da ambulansla hastaneye götürdük” dedi.

Binanın en üst katında oturan Erdoğan ailesi ise, dumandan etkilenen evdeki evcil hayvanlarını son anda kurtardı. O anları şok içinde anlatan Hatice Erdoğan, komşuları tarafından kendilerine yangın çıktığı haberi verilir verilmez yola çıktıklarını belirterek, “Telefon açtılar bize, dediler ‘Alt katta yangın çıktı’. Kazan köydeydik, bastık geldik. Kaza yapacaktık neredeyse. İki tane hayvanımız vardı, dumandan etkilenmişler” dedi.

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