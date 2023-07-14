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Konya'da dükkanının önünü yıkayan esnafın başına beton parçası düştü!

Konya'da dükkanının önünü yıkayan esnafın başına beton parçası düştü!

Konya’nın Karapınar ilçesinde dükkanın önünü yıkarken başına kullanılmayan binadan beton parçası düşen esnaf yaralandı.

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Olay, Hacı İs Mahallesi Okullarda Caddesinde meydana geldi. Esnaflık yapan Oğuz Karakaya, dükkanın önünü yıkamak için dışarı çıktı. Bu sırada dükkanın bulunduğu binanın 4. katından çürüyen beton parçası Oğuz Karakaya'nın kafasına düştü. Oğuz Karakaya, düşen parçalardan dolayı başından ve elinden yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi. Karakaya, ilk müdahalenin ardından Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Oğuz Karakaya'ya 12 dikiş atıldığı öğrenildi.

"Dükkanın önünü yıkarken başıma beton düştü"

Bir süre hafıza kaybı yaşadığını söyleyen Oğuz Karakaya, "Neye uğradığımı şaşırdım. Bina eski olduğu için sürekli beton düşüyordu. Dükkanı önü yıkarken başıma beton düştü. Sanki bomba düştü. Her taraf simsiyah oldu. Hafızamı kaybettim. Sonra kendime geldim. Başımdan ve kolumdan yaralandım. Düşen beton parçası 5 kg yakındı. Canımı da kaybedebilirdim. Bu başkasına başına da gelebilir. Binada tedbir alınmalı” dedi.

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