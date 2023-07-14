Almanya işçi olarak nasıl gidilir? Almanya işçi başvuru ekranı…

Her yıl düzenli olarak farklı ülkelerden işçi alımı yapan Almanya’ya bu yıl da en çok alımı Türkiye’den yapması gerekiyor. Konuya ilişkin ülkede işçi alım sürecini organize eden ilgili bakanlıklar çalışmalarını tamamladı. Ağır sanayiden hemşireye kadar çok sayıda sektörde alımlar gerçekleştirilecek. Peki süreç nasıl işleyecek, başvurular nasıl yapılacak?

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Almanya hükümeti her yıl olduğu gibi bu yıl da ara eleman ihtiyacını gidermek için yurt dışından farklı ülkelerde bulunanların işçi başvurularını almaya başladı. Ülkemizden de ciddi ilgi gösterilen Almanya işçi alımları için hazırlanan Nitelikli Göçmenlik Yasası onaylandı. Böylece Avrupa hayali kuranlar için; aşçı, inşaat işçisi, hemşire, hasta ve yaşlı bakıcıları, kaynakçı, internet teknolojisi, ağır sanayi ve metal sanayi işçisi, gastronomi, eğitim, sağlık hizmetleri, çocuk yetiştiricileri, IT teknisyenleri, gastronomi uzmanları, vasıflı işçiler, elektrik ve elektronik mühendisleri, teknik ve mekanik işçileri alanları fırsat olarak değerlendiriliyor. Başvuru şartları ve sürece ilişkin detaylar haberimizde…

Almanya işçi alımı 2023

Avrupa ve daha iyi yaşam standartları hayali kuranların hedefleri arasında Almanya yer alıyor. Almanya hükümeti ise belirli sektörlerde 2 milyon işçi alımı gerçekleştirecek. Bazı şartların esnetildiği işçi alımlarında Almanca dilini bilme şartı kaldırıldı. Vatandaşlık alabilmek için 8 yıl ikamet şartının ise 5 yıla indirildiği öğrenildi.

Almanya işçi olarak nasıl gidilir?

Almanya’ya işçi olarak gidebilmek için bazı evrakların hazırlanması gerekiyor. Gerekli şartlar sağlandıktan sonra hazırlanacak olan evraklar şöyle:

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Ehliyet fotokopisi

Adli Sicil Kaydı

İkametgah Belgesi

Diploma

Sağlık Raporu

Mesleki yeterlilik belgesi

Nüfus kayıt örneği

Almanca tercümesi yapılmış özgeçmiş

İş deneyiminizi gösteren hizmet dökümü

Pasaport Fotokopisi (3 yıllık)

6 ay içinde çekilen 6 tane biyometrik fotoğraf

Not: Gereken evrakların listesinde farklılıklar olabilir. Yetkililerden bilgi alınız.

Almanya işçi alımı başvurusu

Almanya işçi başvuru ekranı öncesinde Türkiye İş Kurumu tarafından duyurulan yönergelerin takip edilmesi gerekiyor. Almanya'ya çalışmak için bazı şartları karşılamanız gerekiyor. Yukarıda bu şartları belirttik. Tekrar etmek gerekirse Almanya'ya çalışmaya gitmek için, "İş anlaşması ya da eğitim, sertifika, iki senelik tecrübe, diploma denkliği şart değil, iş alımında puan sistemi, haftalık 20 saat, toplu sözleşme ve sosyal güvenlik hakları, en fazla 50 yaş" gibi şartları karşılamanız gerekiyor. Eğer bu şartları karşılıyorsanız Almanya işçi alımı için başvuruda bulunabilirsiniz.

Almanya asgari ücret ne kadar?

Almanya’da 2023 yılı asgari ücreti saatlik 12 euro olarak uygulanıyor. Bu durumda aylık ortalama asgari ücret tutarı 1.750 euro ile 1.800 euro arasında gerçekleşiyor. Türk Lirasına çevrildiğinde ise bu rakam 37 bin liraya denk geliyor.

Almanya ev kiraları ne kadar?

Asgari ücret tutarının aylık 1.800 euro olduğu Almanya’da ortalama ev kiraları fiyatları ise değişiklik gösteriyor. Eşyalı ve eşyasız daireler dikkate alındığında ülkedeki ortalama kira tutarı 1.300 euroya denk geliyor. Başta İngiltere olmak üzere çok sayıda Avrupa ülkesine kıyasla daha uygun olan ev kiraları dairenin konumuna göre de değişiyor.

Örneğin şehir merkezindeki tek yataklı odalı bir dairenin ortalama kirası 700 euro iken şehir merkezi dışında böyle bir daire 530 eurodur. Öte yandan şehir merkezinde 3 odalı bir dairenin ortalama kirası 1.350 euro iken aynı dairenin şehir dışında olanı ise 1.000 euro olarak biliniyor.