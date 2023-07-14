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Aşırı sıcaklar nedeniyle çalışma koşulları esnetildi! Evlere servis hizmeti durduruldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Aşırı sıcaklar nedeniyle çalışma koşulları esnetildi! Evlere servis hizmeti durduruldu

YUNANİSTAN'da aşırı sıcaklar nedeniyle birçok kurum ve kuruluşun çalışması askıya alındı.

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Hava sıcaklıklarının 43 dereceyi bulduğu başkent Atina'da tarihi Akropolis'in 12.00-17.00 saatlerinde ziyarete kapatılmasına karar verildi.

Çalışma Bakanlığının kararıyla özel sektör ve kamuda çalışanları korumak amacıyla tedbir olarak uzaktan çalışma tavsiye edildi.

Evlere paket servis hizmeti ise aşırı sıcaklar nedeniyle 12.00-17.00 saatlerinde durduruldu.

Birçok kamu kurum ve kuruluşunda bugünkü randevular başka tarihe ertelenirken; çoğu kurum ve kuruluşta işe geliş ve dönüş saatleri esnetildi.

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