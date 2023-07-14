Aşırı sıcaklar nedeniyle çalışma koşulları esnetildi! Evlere servis hizmeti durduruldu

YUNANİSTAN'da aşırı sıcaklar nedeniyle birçok kurum ve kuruluşun çalışması askıya alındı.

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Hava sıcaklıklarının 43 dereceyi bulduğu başkent Atina'da tarihi Akropolis'in 12.00-17.00 saatlerinde ziyarete kapatılmasına karar verildi.

Çalışma Bakanlığının kararıyla özel sektör ve kamuda çalışanları korumak amacıyla tedbir olarak uzaktan çalışma tavsiye edildi.

Evlere paket servis hizmeti ise aşırı sıcaklar nedeniyle 12.00-17.00 saatlerinde durduruldu.

Birçok kamu kurum ve kuruluşunda bugünkü randevular başka tarihe ertelenirken; çoğu kurum ve kuruluşta işe geliş ve dönüş saatleri esnetildi.