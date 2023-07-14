Mersin'de okuma yazma öğrenen kadınlar sertifikalarını aldı

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Çilek Mahallesi Kültür ve Sanat Evinde okuma ve yazma öğrenen 20 kursiyer kadın, birinci kademeden mezun olarak sertifikalarını törenle aldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Milli Eğitim Bakanlığının işbirliği ile hayata geçirilen ‘Nerede kalmıştık?’ projesi çerçevesinde, Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı kültür ve sanat evlerinde verilen okuma yazma kursları devam ediyor. Bu çerçevede Çilek Mahallesi Kültür ve Sanat Evinde okuma yazma kursu alan ve birinci kademeyi başarıyla tamamlayan mahalleli 20 kadın mezun oldu. Sertifikalarını Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’ın eşi Behiye Gültak’tan alan kadınlar, yöresel kıyafetleriyle sıra gecesi düzenledi.

“Mutlaka okumaya devam etsinler”

Bir arkadaşı vesilesiyle okuma-yazma kursundan haberdar olduğunu söyleyen kursiyerlerden Oya Mede, “Akdeniz Belediyesine ve hocalarımıza böyle bir yer açtıkları için teşekkür ederiz. Çocuklarımızın eğitimlerinde çok zorlanıyorduk. Onlara yardımcı olamıyorduk. Şimdi bir nebze de olsa yardımcı olabiliyoruz” dedi. Mede, diğer kadınlara da mutlaka okumayı öğrenmelerini tavsiye ederek, “Sadece belge alıp bırakmasınlar, mutlaka okumaya devam etsinler” ifadelerini kullandı.

“Özel gereksinimli kızım için okuma yazma öğreniyorum”

Remziye Fidan adlı kursiyer ise özel gereksinimli kızı dolayısıyla okuma-yazma öğrenmeyi çok istediğinin altını çizerek, “Kızımın sağlık sorunları çok olduğu için hastaneye giderken veya servislere binerken sıkıntı yaşıyordum. İnsanlara sorduğumuzda bize tepki gösteriyorlardı. ‘Bu yaşa gelmişsin niye okumanız yok’ diye. Benim amacım okuma-yazmayı tam öğrenip, kızımın da eğitimini yükseltmek. Okumanın yaşı yok. Yaşımız geçmiş demesinler, özgüvenleri de yerlerine gelir” şeklinde konuştu.