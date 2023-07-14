BIST 6.431
DOLAR 26,16
EURO 29,38
ALTIN 1.644,67
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

TUS başvuruları ne zaman başlayacak? (2023 ÖSYM TUS/2 başvuru tarihleri)

TUS başvuruları ne zaman başlayacak? (2023 ÖSYM TUS/2 başvuru tarihleri)

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) başvuruları için tarih araştırmaları başladı. Bu yılın ikinci TUS sınavı için hazırlıklarını sürdüren TIP fakültesi mezunları, ÖSYM tarafından TUS başvuruları için duyuruyu bekliyor. Peki, 2023 TUS/2 başvuruları ne zaman?

Abone ol

2023 TUS/2 başvuruları, TIP fakültesi mezunları tarafından merakla sorgulanıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında, TUS başvuruları için takvim belli oldu. İşte ayrıntılar.

TUS başvuruları ne zaman?

TUS başvuruları için tarih araştırmaları başladı. ÖSYM'nin yayımladığı takvim sonrasında TUS/2 başvuru tarihleri belli oldu.

Buna göre; TUS/2 başvuruları 4-14 Ağustos tarihinde yapılacak.

2023 TUS/2 ne zaman?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında TUS sınav tarihi belli oldu.

Buna göre; TUS sınavı 24 Eylül 2023 tarihinde saat 10.15'te başlayacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Trabzon'da evinde ölü bulunmuştu! Ardında bıraktığı mektup bulundu
Trabzon'da evinde ölü bulunmuştu! Ardında bıraktığı mektup bulundu
Karavan dansı olay oldu! Demet Özdemir ile Şükrü Özyıldız sosyal medyayı salladı, yorum yağdı!
Karavan dansı olay oldu! Demet Özdemir ile Şükrü Özyıldız sosyal medyayı salladı, yorum yağdı!
Bunun adı mucize: Kafası neredeyse tamamen kopmuştu! Dünya Filistinli Süleyman'ı konuşuyor...
Bunun adı mucize: Kafası neredeyse tamamen kopmuştu! Dünya Filistinli Süleyman'ı konuşuyor...
Mersin'de okuma yazma öğrenen kadınlar sertifikalarını aldı
Mersin'de okuma yazma öğrenen kadınlar sertifikalarını aldı
Almanya işçi olarak nasıl gidilir? Almanya işçi başvuru ekranı…
Almanya işçi olarak nasıl gidilir? Almanya işçi başvuru ekranı…
Aşırı sıcaklar nedeniyle çalışma koşulları esnetildi! Evlere servis hizmeti durduruldu
Aşırı sıcaklar nedeniyle çalışma koşulları esnetildi! Evlere servis hizmeti durduruldu
Sosyal medyayı sallayan fotoğraf! Dilan Çiçek Deniz'in yeni sevgilisi, eski sevgili ve eski kankasıyla
Sosyal medyayı sallayan fotoğraf! Dilan Çiçek Deniz'in yeni sevgilisi, eski sevgili ve eski kankasıyla
Iğdır'da otomobilin çarptığı bisikletli genç öldü!
Iğdır'da otomobilin çarptığı bisikletli genç öldü!
Levent Gültekin'den kendisine 'müptezel' diyen Eren Erdem'e yanıt: CHP’deki çetenin yeni tetikçisi
Levent Gültekin'den kendisine 'müptezel' diyen Eren Erdem'e yanıt: CHP’deki çetenin yeni tetikçisi
Konya'da dükkanının önünü yıkayan esnafın başına beton parçası düştü!
Konya'da dükkanının önünü yıkayan esnafın başına beton parçası düştü!
Elazığ'da kayan toprağın altında kalan işçi kurtarıldı!
Elazığ'da kayan toprağın altında kalan işçi kurtarıldı!
Fenerbahçe'ye Diego Rossi piyangosu! Geri dönüyor, sürpriz talip!
Fenerbahçe'ye Diego Rossi piyangosu! Geri dönüyor, sürpriz talip!