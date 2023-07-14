Mehmet Muş, depremzedeler için toplanan miktarı açıkladı! İşte kalem kalem yapılan harcamalar...

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında düzenlenen yardım kampanyalarında toplanan paralar hakkında bilgi verdi. Kalem kalem yapılan harcamaları da açıklayan Muş, "Deprem kampanya hesaplarından depremzedelere hane başı ödeme, vefat yardımı, taşınma, kira ödemesi, çadır, konteyner, gıda ve benzeri alımlar için 38 milyar 230 milyon 575 bin 184 Türk lirası harcanmıştır" ifadelerini kullandı.

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında düzenlenen yardım kampanyalarında toplamda 112 milyar 233 milyon TL para toplandığını, şu ana kadar toplanan paradan 38 milyar 230 milyon TL harcandığını açıkladı.

Muş, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal’ın depremlerden sonra toplanan yardım paralarıyla ilgili sorusunu yanıtladı. Muş, şunları söyledi:

“Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Dün Sayın Tanal’ın sorduğu, bugün tekrar ettiği soruyla ilgili cevap vermek istiyorum. Sayın Tanal, dün tabii, ben siz soru sorduktan sonra bir daha komisyona gelmedim, onun için cevap veremedim yoksa bilgi notum hazırdı. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem sonrasında yapılan kampanyada 5 Temmuz 2023 tarihine kadar 85 milyar 248 milyon 189 bin 877 lira nakit olarak yatırılmıştır. Türkiye Tek Yürek Kampanyası dışında da deprem bağışları yapılmıştır. Bu yardımlarda da 26 milyar 985 milyon 72 bin 139 TL bağışlanmıştır. Tüm deprem kampanyalarında şu ana kadar toplam 112 milyar 233 milyon 262 bin 16 Türk lirası toplanmıştır. Deprem kampanya hesaplarından depremzedelere hane başı ödeme, vefat yardımı, taşınma, kira ödemesi, çadır, konteyner, gıda ve benzeri alımlar için 38 milyar 230 milyon 575 bin 184 Türk lirası harcanmıştır. Şu anda deprem kampanya hesabında bulunan rakam 74 milyar 2 milyon 686 bin 832 Türk lirası civarındadır.”