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İngiltere’den Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'a davet!

İngiltere’den Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'a davet!

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ı ülkesine davet etti.

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İngiltere, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ı davet etti. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’ın daveti üzerine Veliaht Prens Selman’ın sonbaharda İngiltere’yi ziyaret etmesi bekleniyor.

Selman’ın İngiltere ziyareti, Suudi gazeteci cinayetinden sonra gerçekleştirilen ilk ziyaret olacak. Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekim 2018 tarihinde İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülmesinin ardından İngiltere, cinayetin ardında Veliaht Prens Selman’ın olduğu gerekçesiyle Suudi Arabistan ile ilişkileri azaltmıştı.

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