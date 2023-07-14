BIST 6.428
DOLAR 26,16
EURO 29,39
ALTIN 1.645,06
HABER /  MEDYA

Levent Gültekin'den zehir zemberek yazı! Kılıçdaroğlu istifa etmeyince o istifa kararı aldı

Gazeteci Levent Gültekin’in, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğü ve Kılıçdaroğlu’nun “Ülke bitti, hiçbirimizin kurtarma şansı yok. Levent gerçekten ülkeyi kurtaramayız. Benim kendi adaylığımı engelleme şansım yok” iddiası gündem oldu. Herkesin konuştuğu isim olan Gültekin'le ilgili gazeteci Hadi Özışık'tan çarpıcı değerlendirmeler geldi.

Abone ol

Gazeteci - Yazar Levent Gültekin'den CHP'yi karıştıracak açıklamalar geldi. Ruşen Çakır'ın sahibi olduğu Medyascop Youtube kanalında konuşan Levent Gültekin, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin çarpıcı detaylarını verdi.

Levent Gültekin'in Kılıçdaroğlu ile ilgili iddiası CHP tarafından yalanlandı. Levent Gültekin kendi youtube kanalında yeni bir video yayını yaptı ve tüm gerçekleri tek tek ortaya koydu.

Levent Gültekin bu açıklamayı yapmadan evvel, Diken sitesinde yine çok konuşulacak bir yazı yazdı. "Levent Gültekin İstifa ediyorum" yazısında zehir zemberek ifadeler kullandı ve Millet İttifakı'nın seçimden öncemi manipülasyonlarına dikkat çekti.

HÜDA PAR projesinin nasıl saptırıldığını da anlatan Levent Gültekin, Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu, Deva Partisi lideri Ali Babacan, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ile ilgili sert ifadeler kullandı.

İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık, Gültekin'in iddialarını Youtube kanalında değerlendirdi.

HADİ ÖZIŞIK'IN PROGRAMININ TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÖNCEKİ HABERLER
Bakanlık duyurdu paralar yatıyor! Hesaplarınızı kontrol edin
Bakanlık duyurdu paralar yatıyor! Hesaplarınızı kontrol edin
Mehmet Muş, depremzedeler için toplanan miktarı açıkladı! İşte kalem kalem yapılan harcamalar...
Mehmet Muş, depremzedeler için toplanan miktarı açıkladı! İşte kalem kalem yapılan harcamalar...
TUS başvuruları ne zaman başlayacak? (2023 ÖSYM TUS/2 başvuru tarihleri)
TUS başvuruları ne zaman başlayacak? (2023 ÖSYM TUS/2 başvuru tarihleri)
Trabzon'da evinde ölü bulunmuştu! Ardında bıraktığı mektup bulundu
Trabzon'da evinde ölü bulunmuştu! Ardında bıraktığı mektup bulundu
Karavan dansı olay oldu! Demet Özdemir ile Şükrü Özyıldız sosyal medyayı salladı, yorum yağdı!
Karavan dansı olay oldu! Demet Özdemir ile Şükrü Özyıldız sosyal medyayı salladı, yorum yağdı!
Bunun adı mucize: Kafası neredeyse tamamen kopmuştu! Dünya Filistinli Süleyman'ı konuşuyor...
Bunun adı mucize: Kafası neredeyse tamamen kopmuştu! Dünya Filistinli Süleyman'ı konuşuyor...
Mersin'de okuma yazma öğrenen kadınlar sertifikalarını aldı
Mersin'de okuma yazma öğrenen kadınlar sertifikalarını aldı
Almanya işçi olarak nasıl gidilir? Almanya işçi başvuru ekranı…
Almanya işçi olarak nasıl gidilir? Almanya işçi başvuru ekranı…
Aşırı sıcaklar nedeniyle çalışma koşulları esnetildi! Evlere servis hizmeti durduruldu
Aşırı sıcaklar nedeniyle çalışma koşulları esnetildi! Evlere servis hizmeti durduruldu
Sosyal medyayı sallayan fotoğraf! Dilan Çiçek Deniz'in yeni sevgilisi, eski sevgili ve eski kankasıyla
Sosyal medyayı sallayan fotoğraf! Dilan Çiçek Deniz'in yeni sevgilisi, eski sevgili ve eski kankasıyla
Iğdır'da otomobilin çarptığı bisikletli genç öldü!
Iğdır'da otomobilin çarptığı bisikletli genç öldü!
Levent Gültekin'den kendisine 'müptezel' diyen Eren Erdem'e yanıt: CHP’deki çetenin yeni tetikçisi
Levent Gültekin'den kendisine 'müptezel' diyen Eren Erdem'e yanıt: CHP’deki çetenin yeni tetikçisi