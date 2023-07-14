Levent Gültekin'den zehir zemberek yazı! Kılıçdaroğlu istifa etmeyince o istifa kararı aldı

Gazeteci Levent Gültekin’in, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğü ve Kılıçdaroğlu’nun “Ülke bitti, hiçbirimizin kurtarma şansı yok. Levent gerçekten ülkeyi kurtaramayız. Benim kendi adaylığımı engelleme şansım yok” iddiası gündem oldu. Herkesin konuştuğu isim olan Gültekin'le ilgili gazeteci Hadi Özışık'tan çarpıcı değerlendirmeler geldi.

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Gazeteci - Yazar Levent Gültekin'den CHP'yi karıştıracak açıklamalar geldi. Ruşen Çakır'ın sahibi olduğu Medyascop Youtube kanalında konuşan Levent Gültekin, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin çarpıcı detaylarını verdi.

Levent Gültekin'in Kılıçdaroğlu ile ilgili iddiası CHP tarafından yalanlandı. Levent Gültekin kendi youtube kanalında yeni bir video yayını yaptı ve tüm gerçekleri tek tek ortaya koydu.

Levent Gültekin bu açıklamayı yapmadan evvel, Diken sitesinde yine çok konuşulacak bir yazı yazdı. "Levent Gültekin İstifa ediyorum" yazısında zehir zemberek ifadeler kullandı ve Millet İttifakı'nın seçimden öncemi manipülasyonlarına dikkat çekti.

HÜDA PAR projesinin nasıl saptırıldığını da anlatan Levent Gültekin, Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu, Deva Partisi lideri Ali Babacan, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ile ilgili sert ifadeler kullandı.

İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık, Gültekin'in iddialarını Youtube kanalında değerlendirdi.

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