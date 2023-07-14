BIST 6.441
DOLAR 26,15
EURO 29,39
ALTIN 1.641,42
HABER /  DÜNYA

Uzaya cenaze gönderen şirketten yeni hizmet! Şimdi de Güneşin etrafında dönecek!

Uzaya cenaze gönderen şirketten yeni hizmet! Şimdi de Güneşin etrafında dönecek!

Öldükten sonra yakılan insanların küllerini uzaya gönderen ABD'li "Celestis" adlı şirket, yeni hizmeti kapsamında gözünü "derin uzaya" dikti.

Abone ol

ABD merkezli "uzay cenazesi" şirketi Celestis, müşterilerine farklı bir deneyim vadederek içinde insan külleri ve DNA örnekleri bulunan kapsülleri 330 milyon kilometre uzaklıkta bulunan, güneşin çevresindeki bir yörüngeye göndereceğini açıkladı. Gönderilecek kapsüller güneşin çevresinde dönecek.

Şimdiye kadar "uzay cenazesi" konseptiyle insan kalıntılarını uzay araçlarıyla dünya yörüngesine ya da Ay'a yollayan firma, "Voyager Memorial Space Flight" adlı görev kapsamında içinde insan külleri ve DNA örnekleri bulunan 196 kapsülü 330 milyon uzaklıkta bulunan, güneşin çevresindeki bir yörüngeye göndereceğini duyurdu. Böylece gönderilecek kapsüller güneşin çevresinde dönecek.

Fiyatı 12 bin 995 dolardan başlıyor

Yeni görev kapsamında kalıntıları yörüngeye gönderilecek isimler arasında "Uzay Yolu" dizisinin proje tasarımcısı Gene Roddenberry ile aktörler James Doohan ve Nichelle Nichols'un da bulunduğu öğrenildi. Yeni hizmetin fiyatının ise 12 bin 995 dolardan başladığı belirtildi. Fırlatmaya tanıklık etme, ABD'deki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndaki anma törenine katılma ve fırlatma anında canlı yayın gibi hizmetlere erişimin de söz konusu fiyata dahil olduğu kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Altın piyasasında son durum! En düşük ve en yüksek rakama bakın...
Altın piyasasında son durum! En düşük ve en yüksek rakama bakın...
Polonyalı Jakub Kaluzinski Antalyaspor’da
Polonyalı Jakub Kaluzinski Antalyaspor’da
İngiltere’den Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'a davet!
İngiltere’den Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'a davet!
Levent Gültekin'den zehir zemberek yazı! Kılıçdaroğlu istifa etmeyince o istifa kararı aldı
Levent Gültekin'den zehir zemberek yazı! Kılıçdaroğlu istifa etmeyince o istifa kararı aldı
Bakanlık duyurdu paralar yatıyor! Hesaplarınızı kontrol edin
Bakanlık duyurdu paralar yatıyor! Hesaplarınızı kontrol edin
Mehmet Muş, depremzedeler için toplanan miktarı açıkladı! İşte kalem kalem yapılan harcamalar...
Mehmet Muş, depremzedeler için toplanan miktarı açıkladı! İşte kalem kalem yapılan harcamalar...
TUS başvuruları ne zaman başlayacak? (2023 ÖSYM TUS/2 başvuru tarihleri)
TUS başvuruları ne zaman başlayacak? (2023 ÖSYM TUS/2 başvuru tarihleri)
Trabzon'da evinde ölü bulunmuştu! Ardında bıraktığı mektup bulundu
Trabzon'da evinde ölü bulunmuştu! Ardında bıraktığı mektup bulundu
Karavan dansı olay oldu! Demet Özdemir ile Şükrü Özyıldız sosyal medyayı salladı, yorum yağdı!
Karavan dansı olay oldu! Demet Özdemir ile Şükrü Özyıldız sosyal medyayı salladı, yorum yağdı!
Bunun adı mucize: Kafası neredeyse tamamen kopmuştu! Dünya Filistinli Süleyman'ı konuşuyor...
Bunun adı mucize: Kafası neredeyse tamamen kopmuştu! Dünya Filistinli Süleyman'ı konuşuyor...
Mersin'de okuma yazma öğrenen kadınlar sertifikalarını aldı
Mersin'de okuma yazma öğrenen kadınlar sertifikalarını aldı
Almanya işçi olarak nasıl gidilir? Almanya işçi başvuru ekranı…
Almanya işçi olarak nasıl gidilir? Almanya işçi başvuru ekranı…