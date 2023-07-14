Altın piyasasında son durum! En düşük ve en yüksek rakama bakın...

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 633 bin liraya geriledi.

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Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 632 bin lira, en yüksek 1 milyon 654 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 azalarak 1 milyon 633 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 306 milyon 766 bin 756,30 lira, işlem miktarı ise 2.633,42 kilogram oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.