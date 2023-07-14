BIST 6.438
DOLAR 26,16
EURO 29,39
ALTIN 1.647,41
HABER /  SAĞLIK

Bakan Koca: Aile Sağlığı Merkezlerinin giderlerinin Bakanlık tarafından karşılanmasını amaçlıyor

Bakan Koca: Aile Sağlığı Merkezlerinin giderlerinin Bakanlık tarafından karşılanmasını amaçlıyor

Sağlık Bakanı Koca, Aile Hekimliği Kanununda Değişiklik Yapmayı Amaçlayan Kanun Teklifi hakkında yazılı açıklamada bulundu.

Abone ol

Sağlık sektöründeki son yıllarda başarılı ilerleme devam ederken sektör çalışanlarının özlük hakları ve hizmetin daha ulaşılabilir olması için yeni adımlar atılıyor.

Bu kapsamda Aile Hekimliği Kanununda Değişiklik Yapmayı Amaçlayan Kanun Teklifi, TBMM'de komisyon aşamasında. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin bir açıklama yayınladı.

Koca, açıklamasını Twitter adresi üzerinden yayınladı.

Aile Sağlığı Merkezleri'nin giderlerini Bakanlık karşılayacak

Bakan Koca, kanun teklifi çerçevesinde gerekli durumlarda Aile Sağlığı Merkezlerinin giderlerinin Bakanlık tarafından karşılanabileceğini kaydederek, “Gerekli durumlarda, yapımı da dâhil, Aile Sağlığı Merkezlerinin giderlerinin Bakanlık tarafından karşılanmasını, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen puanlama sistemi yerine, sözleşmeli çalışan Aile Hekimleri ile Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarına devlet memurlarının tabi olduğu disiplin hükümlerinin uygulanmasını amaçlıyor” ifadelerini kullandı.

Koca, Aile Hekimliği Kanunu değişikliğiyle, Aile Diş Hekimliği hizmetleri ve Yaş Sağlığı hizmetlerini organize etmeyi, diş hekimleriyle ilgili personele sözleşme yapılabilmesinin de önünün açıldığını kaydetti.

Yan dalda zorunlu hizmet yarıya düştü

Bakan Koca, Yandal Sınavını kazanan uzman hekimlerin zorunlu hizmetinin yarıya düştüğünü aktararak, şöyle devam etti:

“Devlet hizmeti yükümlüsü uzman tabiplerin beklemeksizin Yandal Uzmanlık Sınavına girebilmeleri ve kazanmaları halinde zorunlu hizmet süresinin yarısından muaf olmalarını sağlayan değişiklik 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda yapıldı. Yeni düzenlemeyle, Yandal Sınavını kazanan uzman hekimlerin zorunlu hizmetinin yarıya düştüğü anlamına geliyor. Değişiklik hayırlı olsun.”

ÖNCEKİ HABERLER
Karşıyaka Beşiktaş’tan genç oyuncuyla anlaştı!
Karşıyaka Beşiktaş’tan genç oyuncuyla anlaştı!
3 ilde orman yangını çıktı! Boydan boya alevler sardı ekipler bölgede
3 ilde orman yangını çıktı! Boydan boya alevler sardı ekipler bölgede
Uzaya cenaze gönderen şirketten yeni hizmet! Şimdi de Güneşin etrafında dönecek!
Uzaya cenaze gönderen şirketten yeni hizmet! Şimdi de Güneşin etrafında dönecek!
Altın piyasasında son durum! En düşük ve en yüksek rakama bakın...
Altın piyasasında son durum! En düşük ve en yüksek rakama bakın...
Polonyalı Jakub Kaluzinski Antalyaspor’da
Polonyalı Jakub Kaluzinski Antalyaspor’da
İngiltere’den Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'a davet!
İngiltere’den Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'a davet!
Levent Gültekin'den zehir zemberek yazı! Kılıçdaroğlu istifa etmeyince o istifa kararı aldı
Levent Gültekin'den zehir zemberek yazı! Kılıçdaroğlu istifa etmeyince o istifa kararı aldı
Bakanlık duyurdu paralar yatıyor! Hesaplarınızı kontrol edin
Bakanlık duyurdu paralar yatıyor! Hesaplarınızı kontrol edin
Mehmet Muş, depremzedeler için toplanan miktarı açıkladı! İşte kalem kalem yapılan harcamalar...
Mehmet Muş, depremzedeler için toplanan miktarı açıkladı! İşte kalem kalem yapılan harcamalar...
TUS başvuruları ne zaman başlayacak? (2023 ÖSYM TUS/2 başvuru tarihleri)
TUS başvuruları ne zaman başlayacak? (2023 ÖSYM TUS/2 başvuru tarihleri)
Trabzon'da evinde ölü bulunmuştu! Ardında bıraktığı mektup bulundu
Trabzon'da evinde ölü bulunmuştu! Ardında bıraktığı mektup bulundu
Karavan dansı olay oldu! Demet Özdemir ile Şükrü Özyıldız sosyal medyayı salladı, yorum yağdı!
Karavan dansı olay oldu! Demet Özdemir ile Şükrü Özyıldız sosyal medyayı salladı, yorum yağdı!