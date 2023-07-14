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3 ilde orman yangını çıktı! Boydan boya alevler sardı ekipler bölgede

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
3 ilde orman yangını çıktı! Boydan boya alevler sardı ekipler bölgede

Havaların ısınması ile birlikte yangınlar da başladı. İzmir, Muğla ve Kahramanmaraş'ta orman yangınları çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürerken İzmir'deki yangının yerleşim yerlerini tehdit etmediği bildirildi.

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İzmir'in Urla ilçesinde makilik alanda çıkan yangın için havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Demircili Mahallesi'ndeki makilik alanda yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına 4 helikopter, 2 uçak, 15 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 3 dozer ile müdahale sürüyor. Öte yandan yangının yerleşim yerlerini tehdit etmediği öğrenildi.

Kahramanmaraş'ta orman yangını

Kahramanmaraş'ın   Dulkadiroğlu ilçesi sınırlarında Ahir dağında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Komuta Merkezine bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye hem itfaiye hem de Orman Müdürlüğü'ne bağlı arazözlü ekipler sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin yangına müdahale etmeye başladığı bildirildi.

Muğla'da Köyceğiz de yanıyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 7 helikopter, 3 uçak, çok sayıda arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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