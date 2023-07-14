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Çin’de 25 çocuğu zehirleyen ve birini öldüren öğretmen idam edildi

Çin’de 25 çocuğu zehirleyen ve birini öldüren öğretmen idam edildi

Çin'de bir mahkeme, 25 öğrencisini zehirleyen ve birini öldüren anaokulu öğretmeni Vang Yun’un idam edildiğini açıkladı.

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Çin'de Henan Eyaleti'nin Birinci Bölge Mahkemesi kapısına asılan bildiriye göre, anaokulu öğretmeni Vang, dün idam edildi.

Vang'ın, 27 Mayıs 2019’da Mengpeng anaokulundaki 25 öğrencinin pirinç lapalarına zehir özelliği olan sodyum nitrat maddesi karıştırmasının ardından birçok çocuk zehirlenirken, Vang soyadlı bir öğrenci 10 aylık tedavi sonrasında çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetmişti.

Anaokulu öğretmeni Vang’ın daha önce de internetten aldığı aynı madde ile kocasını zehirlemeye çalıştığı belirtiliyor.

Söz konusu öğretmen, "kasten zarar vermekten" 9 ay hapis cezası almış daha sonra bu idam cezasına çevrilmişti.

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