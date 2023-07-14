Milas-Bodrum Havalimanı kavşağında çıkan yangın devam ediyor

Milas-Bodrum karayolu havalimanı kavşağında yol kenarındaki otları tutuşması sonucu başlayan yangın için, bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına müdahale devam ediyor.

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İzmir ve Kahramanmaraş'tan gelen yangın haberlerine bir yenisi daha eklendi. Türkiye sıcak hava dalgasının etkisine girerken, Bodrum Havalimanı kavşağında da yangın çıktı.

Milas-Bodrum karayolu havalimanı kavşağında saat 14.40 sıralarında yol kenarındaki otların tutuşması ile yangın başladı.

Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 9 helikopter ve 9 uçakla havadan, 53 arazöz ve su tankeri, 4 dozer, 300'ün üzerinde personelle karadan müdahale ediliyor.

TOMA araçları destek veriyor

Söndürme çalışmasına Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, jandarma, emniyet ekipleri ile orman yangın gönüllüsü ekipleri ve TOMA araçları da destek veriyor.

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevlerin kontrol altına alınması için mücadele sürüyor.

Yaşlılar tahliye edildi

Muğla Valisi Orhan Tavlı AA muhabirine, yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan mücadelenin devam ettiğini söyledi.

Tavlı, Milas ilçesine bağlı Kemikler Mahallesi'ndeki yaşlı vatandaşların dumandan etkilenmemeleri için tedbir amaçlı tahliye edildiği bildirdi.

"Tek temennimiz yangının büyümeden kontrol alınması yönündedir"

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, konuyla ilgili sosyal medyada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Milas-Bodrum Havalimanı kavşağında çıkan yangında tüm ekiplerimizle birlikte yer alıyoruz. Havadan ve karadan mücadele aralıksız devam ediyor. Tek temennimiz yangının büyümeden kontrol alınması yönündedir.

Bakan Yumaklı bölgeye gidiyor

Yangın sürerken Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada Bakan İbrahim Yumaklı'nın yangın bölgesine intikal ettiği aktarıldı.