Atatürk Havalimanı'nda bir uçak kırıma uğradı: İniş ve kalkışlar 2 saat durduruldu

Atatürk Havalimanı'nda Mooney M20J tipi TC-AZK kuyruk tescilli bir uçak inişi sırasında kırıma uğradı. Yaşanan olay nedeniyle Atatürk Havalimanı'na iniş ve kalkışlar 2 saat durduruldu.Abone ol
Atatürk Havalimanı'nda Mooney M20J tipi TC-AZK kuyruk tescilli bir uçak inişi sırasında kırıma uğradı. Yaşanan olay nedeniyle Atatürk Havalimanı'na iniş ve kalkışlar 2 saat durduruldu.
Atatürk Havalimanı'nda Mooney M20J tipi TC-AZK kuyruk tescilli bir uçak, inişinin ardından kırıma uğradı. Meydanda iniş ve kalkışlar durduruldu.
Dünya turuna çıkmak istemişler
Uçağın pilotunun THY'de pilot olan Serkan Zalaltuntaş olduğu, eşinin bulunduğu uçakla dünya turuna çıkmak istedikleri öğrenildi. Çiftin durumunun iyi olduğu bildirildi.
Uçağın pistten çekilmesinin ardından Atatürk Havalimanı'ndaki trafik normale döndü.