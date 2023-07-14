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Türkiye'nin konuştuğu 2. el araç satıcısına 300 bin TL ceza kesildi

Türkiye'nin konuştuğu 2. el araç satıcısına 300 bin TL ceza kesildi

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, ikinci el araç ticaretinde yaptığı hilelerle ilgili videolar çeken ve TikTok hesabından paylaşan Metehan Meşe'ye 300 bin TL idari para cezası kesildiğini açıkladı.

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Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, ikinci el araç ticaretinde yapılan hilelerle ilgili videolar çeken ve TikTok hesabından "gerçekten güzel bir ticaret oldu" diyerek paylaşan Metehan Meşe ile ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı.

Gürcan'ın, açıklaması şöyle:

Yetki belgesi yokmuş

"Sosyal Medya platformlarında taşıt satışına ilişkin video yayımlayan M.M. isimli şahsın kimlik bilgileri yapılan incelemeler sonucu belirlenmiştir. 2022 ve 2023 yılları arasında toplam 17 adet taşıt satışı gerçekleştirdiği Bakanlığımız İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Bilgi Sistemi kayıtlarından tespit edilmiş olup, yetki belgesi olmadan ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal ettiği anlaşılmıştır. Ayrıca anılan şahsın fiyatı sahte alıcılarla yükselterek alıcıyı aldattığı tespit edilmiştir.

Ceza kesildi

Bu kapsamda, bahsi geçen şahıs hakkında Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında İç Ticaret Genel Müdürlüğümüzce idari para cezası üst sınırı olan 300 bin TL idari para cezası uygulanmıştır.

Ayrıca, 2022 ve 2023 yıllarındaki tüm satışlarının vergi ziyaı açısından incelenmesi amacıyla, bahsi geçen şahsın 2022 ve 2023 yıllarındaki taşıt alım satım bilgileri Gelir İdaresi Başkanlığıyla paylaşılacaktır.

Haksız kazanç sağlayanlara uyarı

Ticaret Bakanlığı olarak spekülatif ve aldatıcı eylemlerle tüketicilerimizi mağdur eden kişi ve kuruluşlara geçit vermeyecek, haksız kazanç sağlama girişimleri ve haksız ticari uygulamaları önlemeye yönelik denetimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

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