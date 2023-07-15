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Antalya'da korkunç olay! Bakım için girdiler bir daha çıkamadılar birden titreme geldi

Antalya'da korkunç olay! Bakım için girdiler bir daha çıkamadılar birden titreme geldi

Antalya Büyükşehir belediyesi Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (ASAT) ait kanalizasyon terfi istasyonuna bakım için giren 2 işçi ile onlara yardım etmek için istasyona giren bir vatandaş hayatını kaybetti.

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Olay, Antalya'nın Döşemealtı ilçesin Çıplaklı Mahallesi Fatih sultan Mehmet Caddesi üzerinde saat 22.00 sıralarında yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, terfi istasyonuna bakım yapmak için giren ASAT çalışanı 2 işçinin yardım çığlığını duyan bir vatandaş terfi istasyonuna girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Görevliler maske taktı

Yapılan çalışmada ASAT çalışanları Emin Akyüz ve Fırat Çiçek ile Mahmut Y. isimli vatandaşın cansız bedenleri terfi istasyonundaki terfi menfezinden çıkartıldı. Olay yerindeki görevlilerin maske taktıkları dikkat çekti.

3 kişinin elektrik akımına kapıldığı ya da gazdan zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken cenazeler kesin ölüm sebebinin araştırılması için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı.

Elektrik akımı ya da gaz

3 kişinin elektrik akımına kapıldığı ya da gazdan zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken cenazeler kesin ölüm sebebinin araştırılması için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Yakınları sinir krizi geçirdi

Ölüm haberini duyan yakınları ise olay yerinde sinir krizi ve baygınlık geçirdi. Bazı yakınları ise gözyaşlarına hakim olamadı.

“Birden titreme geldi”

Olayın görgü tanıklarından İsa Toprak, “Biri içeriye girdiğinde düştü, diğeri de yardıma gelmişti. Daha sonra bir kişi daha geldi adı Mahmut’tu. İkisi ASAT elemanı, biri vatandaştı. Adamı çektiklerinde birden titreme geldi, diğeri de kendini bıraktı” dedi.

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