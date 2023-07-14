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Antalya Serik'te gizli cennet! Giden paylaştı bölgeye talep patladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Antalya Serik'te gizli cennet! Giden paylaştı bölgeye talep patladı

Antalya'nın Serik ilçesinde, ormanın içinde şelalelerin zirvesindeki Kral Havuzu, serinlemek ve doğada zaman geçirmek isteyenlerin rotasında yer alıyor.

Antalya Serik'te gizli cennet! Giden paylaştı bölgeye talep patladı

Gebizli Mahallesi Kozan mevkisine araçlarıyla gelen yerli ve yabancı turistler, ormanın içinden yürüyerek dar patika yolun sonunda doğal havuza ulaşıyor. Çam ağaçları arasında, Yukarı ve Aşağı Uçansu şelalelerinin zirvesinde kireçtaşı birikintilerinin şekiller oluşturduğu bölgeye ulaşan ziyaretçiler, doğal güzelliğiyle öne çıkan havuza giriyor.

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Antalya Serik'te gizli cennet! Giden paylaştı bölgeye talep patladı

Hava sıcaklığının 40 dereceyi geçtiği kentte sıcaktan ve nemden bunalanlar, şelalelerden dökülen suyun biriktiği ve 20 metre genişliğindeki kireç taşından oluşan doğal havuza giriyor, vadinin manzarasını izliyor.

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Antalya Serik'te gizli cennet! Giden paylaştı bölgeye talep patladı

Ziyaretçilerin, Kral Havuzu'nu sosyal medya hesaplarından paylaşması bölgeye talebi artırdı. Yerliler kadar kente gelen yabancı turistler de Kral Havuzu'nu rotasına ekleyerek ziyaret ediyor. İstanbul'dan tatile gelen Faruk Salih, AA muhabirine, Antalya'da deniz, kum, güneş tatilinin yanı sıra doğa ve tarih turizminin de önemli olduğunu söyledi. 

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Antalya Serik'te gizli cennet! Giden paylaştı bölgeye talep patladı

Serinlemek için doğayı tercih ettiğini anlatan Salih, "Bölgeye ulaşım zor olmasına rağmen pişman olmadım. Çünkü gerçekten isminin hakkını veren bir yermiş. Antalya'ya ilk defa geliyorum. Kral Havuzu'nu sosyal medyada görmüştüm. Tatile gelince ormanın içine gizlenmiş büyülü bir yerle karşılaştım. Doğal güzelliğe sahip, çok beğendim. Herkese tavsiye ederim." dedi.

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