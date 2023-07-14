Antalya Serik'te gizli cennet! Giden paylaştı bölgeye talep patladı

Serinlemek için doğayı tercih ettiğini anlatan Salih, "Bölgeye ulaşım zor olmasına rağmen pişman olmadım. Çünkü gerçekten isminin hakkını veren bir yermiş. Antalya'ya ilk defa geliyorum. Kral Havuzu'nu sosyal medyada görmüştüm. Tatile gelince ormanın içine gizlenmiş büyülü bir yerle karşılaştım. Doğal güzelliğe sahip, çok beğendim. Herkese tavsiye ederim." dedi.