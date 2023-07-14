15 Temmuz şehitleri Prag'da anıldı

Türkiye'nin Prag Büyükelçiliği'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni düzenlendi. Büyükelçi Egemen Bağış, anmada 30'u aşkın ülkenin katılım sağlayan üstü düzey yetkililerine demokrasinin önemini vurguladı.

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Türkiye’nin Prag Büyükelçiliğinde düzenlenen anma programı, Prag Büyükelçisi Egemen Bağış’ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Eski Avrupa Komisyonu Üyesi ve Eski Çekya AB Bakanı Stephan Füle’nin yanı sıra çok sayıda ülkeden üst düzey davetli katıldı.

Büyükelçi Bağış, konuşmasında, 15 Temmuz'un önemi ve Türk milletinin verdiği demokrasi mücadelesine işaret ederek, FETÖ ile mücadelede dost ve müttefik ülkelerden beklentileri dile getirdi.

15 Temmuz gecesi Türk halkının eşsiz bir sivil demokrasi zaferi ortaya koyduğunu belirten Bağış, dünyanın o gece, farklı siyasi görüş ve yaşam tarzlarından, Türklerin demokrasi, istikrar ve özgürlüklerini savunmak için birleştiğine tanık olduğunu söyledi.

Bağış, Türkiye’nin en karanlık saatlerinden biri olan 15 Temmuz gecesi Çekya’nın Türkiye’nin yanında yer aldığını vurgulayarak, Çek makamlarına, "bu ülkedeki FETÖ bağlantılı örgütlere karşı gerekli önlemleri alma" çağrısında bulundu.

Eski Çekya AB Bakanı Füle de 15 Temmuz'un ardından AB'nin sergilediği tutumun, Türkiye'de eleştirildiğini bildiğini kaydederek, AB yetkililerinin, FETÖ'nün saldırısına uğrayan TBMM'yi ziyaret etmemesinin haklı olarak dikkati çektiğini belirtti. Füle, iktidarın seçimle belirlendiği bir ülkede millet iradesine saygı duyulmasının esas olduğunu söyledi.