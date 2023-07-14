BIST 6.438
DOLAR 26,18
EURO 29,39
ALTIN 1.647,10
HABER /  DÜNYA

Binance 1000'den fazla çalışanını işten çıkardı

Binance 1000'den fazla çalışanını işten çıkardı

Kripto para borsası Binance'in, 1000'den fazla çalışanının işine son verdiği bildirildi.

Abone ol

ABD'de federal soruşturmalar ve düzenleyicilerin baskılarıyla mücadele eden Binance'in iş gücünü azalttığı kaydedildi.

Son haftalarda 1000'den fazla personelin işten çıkarıldığı ifade edildi.

Devam eden sürecin Binance'in çalışanlarının 3'te 1'inden fazlasını kaybetmesine neden olabileceği aktarıldı.

Eski personel, müşteri hizmetleri çalışanlarının işten çıkarmadan ağır şekilde etkilendiğini söyledi.

Binance sözcüsünün, çalışanların işten çıkarıldığını doğruladığı ancak kaç kişinin çıkarıldığını söylemeyi reddettiği aktarıldı.

Binance'in işten çıkarmalardan önce dünya çapında 8 bin çalışanı olduğu belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Avustralya'da siber saldırıda kamuya ait hassas bilgiler ifşa oldu
Avustralya'da siber saldırıda kamuya ait hassas bilgiler ifşa oldu
Didim açıklarında 54 düzensiz göçmen yakalandı
Didim açıklarında 54 düzensiz göçmen yakalandı
Atatürk Havalimanı'nda bir uçak kırıma uğradı: İniş ve kalkışlar 2 saat durduruldu
Atatürk Havalimanı'nda bir uçak kırıma uğradı: İniş ve kalkışlar 2 saat durduruldu
Türkiye'nin konuştuğu 2. el araç satıcısına 300 bin TL ceza kesildi
Türkiye'nin konuştuğu 2. el araç satıcısına 300 bin TL ceza kesildi
Depremzede vatandaşları dolandıran 14 kişi tutuklandı
Depremzede vatandaşları dolandıran 14 kişi tutuklandı
Fenerbahçe Keylor Navas'ı gündemine aldı
Fenerbahçe Keylor Navas'ı gündemine aldı
Çin’de 25 çocuğu zehirleyen ve birini öldüren öğretmen idam edildi
Çin’de 25 çocuğu zehirleyen ve birini öldüren öğretmen idam edildi
Bakan Göktaş, Düzce'de selden etkilenen İçmeler köyünde inceleme yaptı
Bakan Göktaş, Düzce'de selden etkilenen İçmeler köyünde inceleme yaptı
Blinken: Karadeniz Tahıl Girişimi'nin süresini uzatmak elzem
Blinken: Karadeniz Tahıl Girişimi'nin süresini uzatmak elzem
Milas-Bodrum Havalimanı kavşağında çıkan yangın devam ediyor
Milas-Bodrum Havalimanı kavşağında çıkan yangın devam ediyor
Batılı ülkeler daha fazla Türk savunma sanayi sistemi ithal edecek
Batılı ülkeler daha fazla Türk savunma sanayi sistemi ithal edecek
15 Temmuz için ABD'den flaş karar! İlk kez kabul edildi
15 Temmuz için ABD'den flaş karar! İlk kez kabul edildi