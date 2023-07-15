Ek bütçe teklifi TBMM'de kabul edildi! En büyük pay AFAD'a ayrıldı

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Bütçedeki en büyük pay AFAD'a ayrıldı.

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2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Teklifin sunumunu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yaptı. Yılmaz, bütçenin ağırlıkla deprem bölgesinin yeniden inşasında kullanılacağını ifade etti.

Kanunla, genel bütçe kapsamındaki idarelerin bütçe tertiplerine 1 trilyon 74 milyar 508 milyon 886 bin lira, özel bütçeli idarelerin bütçe tertiplerine 45 milyar 5 milyon 627 bin lira olmak üzere toplam 1 trilyon 119 milyar 514 milyon 513 bin lira ödenek eklenecek.

Ödenek eklemeleri karşılığı Hazine yardımı ödeneklerini ilgili idare bütçelerine eklemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'na bağlı genel bütçe gelir tahmini toplam 1 trilyon 119 milyar 514 milyon 513 bin lira artırılacak.

Öte yandan 4. maddenin kabul edilmesinin ardından, teklifin tümü oylamaya sunulmadan önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz söz alarak, katkı veren herkese teşekkür etti, teklifin ülkeye, millete hayırlı olmasını diledi.

Ek bütçe teklifinin sunumunu gerçekleştiren Yılmaz'ın açıklamaları şöyle:

"Küresel düzeyde sürmekte olan yüksek enflasyon, tedarik zincirindeki aksaklıklar, emtia fiyatlarındaki dalgalanma Rusya ve Ukrayna savaşı ve son olarak yaşadığımız deprem felaketi makro ekonomide görünüm ve varsayımlarda ciddi değişimlere yol açmıştır."

Yılmaz, küresel gelişmelerin yanı sıra 6 şubat depremlerinin kamu harcamalarında ciddi artışa neden olduğunu ifade etti.

En büyük pay, Afad ile hazine'ye ayrıldı

Depremle ilgili sadece merkezi bütçeden 762 milyar lira harcama yapılacağını söyleyen Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle şubatta yaşadığımız asrın felaketinde depremin izlerini silmek için ivedilikle başladığımız çalışmalar kamu harcamalarında ciddi artışlara neden oldu. 104 milyar dolar olarak hesaplandı. Bu gelişmeler gelir beklentilerimizi gider harcamalarımızı ve ihtiyaçlarımızı değiştirmiştir. Bu yıl sadece merkezi yönetim bütçesinden depremle ilgili harcamamız 762 milyar lirayı bulacaktır"

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder de, "Sayın Yılmaz, çok öngörülü bir konuşma yaptınız, teklif daha kabul edilmeden kabul edileceğini bildiniz." sözlerini sarf etti.

Kabul edilen teklifle Cumhurbaşkanlığına 1 trilyon 119 milyar lira ek bütçe sunulması öngörüldü.

Ek bütçede en büyük pay Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığına ayrıldı.

Daha sonra oylamaya sunulan teklif kabul edildi.

TBMM Başkanvekili Önder, birleşimi 1 Ekim Pazar günü toplanmak üzere kapattı.