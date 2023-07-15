Sivas'ta feci kaza! Kamyon çarptığı ticari taksiyi metrelerce sürükledi 4 ölü 1 ağır yaralı

Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında kamyonun ticari taksiye çarptığı kazada 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

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Antalya'nın Alanya ilçesinden tatil için memleketleri Sivas’a gelen aile yaşanan trafik kazasında içerisinde bulundukları ticari takside can verdi.

Edinilen bilgiye göre kaza saat 05.30 sıralarında Sivas-Erzincan Karayolu şehir geçişi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Kavşağında meydana geldi.

Kazada Erzincan istikametine gitmekte olan Emrah Gürbüz idaresindeki 28 ACA 910 plakalı kamyon kavşağa girmekte olan Engin Polat idaresindeki 28 T 0979 plakalı ticari taksiye çarparak önünde sürükledi.

İlk belirlemelere göre taksinin içerisinde bulunan sürücü ve tatil için Alanya'dan memleketleri Sivas’a gelip evlerine gitmek için otogardan taksiye binen Abdulkadir Ünsal (45), Zeynep Ünsal (37), Zeynep Bilge Ünsal (12) vefat etti. Ayşe Buğlem Ünsal (10) ise ağır yaralandı.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve Sivas İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay olay yerinde inceleme yaptılar. Şimşek olay yerinde yaptığı açıklamada taksi sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı ihtimali üzerinde durulduğunu belirtti.