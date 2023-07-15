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Sosyal medya ünlüsü Jahrein kendisine dava açan Kılıçdaroğlu'nu fena yakaladı! Nereden tutsan rezalet

Sosyal medya ünlüsü Jahrein kendisine dava açan Kılıçdaroğlu'nu fena yakaladı! Nereden tutsan rezalet

 'Jahrein' lakaplı sosyal medya ünlüsü Ahmet Sonuç, eleştirdiği Kılıçdaroğlu'nun kendisine 500 bin TL'lik dava açmasıyla ilgili seçim öncesi "Cumhurbaşkanı olarak beni rahatlıkla eleştirebileceksiniz" vaadini paylaştı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Jahrein' lakaplı sosyal medya ünlüsü Ahmet Sonuç'a kendisine yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle topamda 500 bin liralık tazminat davası açtı.

14 ve 28 Mayıs seçimlerini kaybeden Kılıçdaroğlu'nu yenilginin sorumlusu olarak gösteren Jahrein, sosyal medya hesasından CHP liderine sert eleştiriler yöneltiyordu.

Jahrein'e 'leblebi kafalı' davası

Sosyal medya hesabından dava dosyasını paylaşan Sonuç, Kılıçdaroğlu'nu da etiketleyerek, "Demokrat dedeniz @kilicdarogluk kendisini eleştirirken kullandığım “leblebi kafalı ve demans hastası” söylemlerime çok alınmış. 200.000₺’lik tazminat davası açmış. Napçan bu parayı? Airfryer mı alcan yeni?" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun sözlerinde samimi olmadığını savunan Sonuç, son olarak  biri seçimden önce diğeri eski yıllara ait Kılıçdaroğlu'nun paylaşımlarını yeniden gündeme getirdi.

"Ben asla bunları yapmayacağım"

Kılıçdaroğlu: Eleştiriye ve mizaha tahammül edeceksin

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