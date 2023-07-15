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Değişim çağrılarının yapıldığı CHP'de Kılıçdaroğlu, neyin değişeceğini açıkladı

Değişim çağrılarının yapıldığı CHP'de Kılıçdaroğlu, neyin değişeceğini açıkladı

Seçim yenilgisi sonrası değişim ve istifa çağrıları yapılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti içi eleştirilere yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, “Bizim yenilenmeye ihtiyacımız var. Nedir yenilenme? Örneğin parti tüzüğünün değişmesi lazım. Bunun için de zaten çalışıyoruz." dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçim süreci, ardından partisinde başlayan ‘değişim’ tartışmaları ile önümüzdeki yerel seçimlere dair Sözcü gazetesine açıklamalar yaptı. 

Kılıçdaroğlu, Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuştu. Sandıklara sahip çıkılmadığı yönündeki eleştirilere yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Bugüne kadar yapılan seçimlerde sandıklara en çok sahip çıktığımız seçim, bu seçimler oldu. Yani eğer seçim sandığında güvenliği sağlamak için veya orada gözetlemek için veya bulunmak için bir milletvekilimizin burnu kırılıyorsa ‘Sandıklara gitmedi' demek büyük bir haksızlıktır." ifadelerini kullandı.

"CHP’nin değişime değil yenilenmeye ihtiyacı var"

Seçimin kaybedilmesinin ardından başlayan 'değişim' hareketiyle ilgili Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: 

"CHP'de değişime değil yenilenmeye ihtiyaç var. Yani bizim partimizin ideolojisi belli. Sosyal demokrat partiyiz. Gazi Mustafa Kemal'in ortaya koyduğu bir çizgi, hedef var. Bunun nesini değiştireceksiniz? Bu hedefimiz değişmez. Sosyal demokrat bir partiyiz, 6 okumuz var.

Tüzük değişiyor

6 oktan birisi olan ‘Devletçilik' konulduğu yıllarda, devletin ekonomiye müdahalesi olarak devletin doğrudan fabrika kurması olarak belirlendi. Ama günümüzde o yenilendi ve ‘Refah devleti' diyoruz. Devletin temel görevi, refah devletini sağlamaktır. Toplumun refah içinde yaşamasıdır. Devletin sosyal devlet olması budur. Milliyetçiliğimiz zaten malum, Türkiye'nin çıkarları üzerine kurulan ya da Türkiye'nin çıkarlarını hedefleyen bir milliyetçilik. Irkçılık temelinde değil. Bizim 6 okumuz belli bunların nesini değiştireceksiniz?

Bizim yenilenmeye ihtiyacımız var. Nedir yenilenme? Örneğin parti tüzüğünün değişmesi lazım. Bunun için de zaten çalışıyoruz. Örgütlerin beklentisi nedir, ne değildir onları alıyoruz. Gerçekten örgütünde çok mutlu olacağı güzel değişiklikler yapacağız ve hayata geçireceğiz."

Yerel seçimlerde aday nasıl belirlenecek?

Önümüzdeki yerel seçimler için aday ve ittifak sorusunu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Yerel seçimlerde çok iyi bir performans yakalayacağımıza inanıyorum. Pek çok çalışmayı belli bir noktaya getirdik. Aday belirlemelerimiz de iyi olacak. Çok iyi sonuçlar elde edeceğiz. Aday belirlemede şöyle bir yöntemimiz olacak: Tek bir gözlemle aday belirlenmeyecek. Anketler yapılacak, saha araştırması yapılacak. Bizim denetmenler gidecekler alana bakacaklar. “Kiminle kazanırız, kiminle kazanmayız” diye özel çalışmalar yapılacak. Adaylar belirlenecek." dedi. 

Kılıçdaroğlu ittifak konusunda ise, "Tabii diğer partilerle nasıl işbirliği olacağı konusunda şu aşamada yorum yapmak doğru değil. Ama ilerleyen zaman içerisinde işbirliği de gündeme gelebilir, gelmeyebilir. İşbirliği olursa bu Türkiye genelinde her yerde değil. Belli alanlarda yerlerde olabilir." ifadelerini kullandı. 

Saygı Öztürk'ün yazısının tamamı için tıklayın

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