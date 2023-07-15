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15 Temmuz'da toplu taşıma, metro, metrobüsler bedava mı?

15 Temmuz'da toplu taşıma, metro, metrobüsler bedava mı?

15 Temmuz Cumartesi günü yurt genelinde birçok program ve etkinlik düzenlenecek. Peki, 15 Temmuz’da toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul, Ankara ve İzmir’de 15 Temmuz Cumartesi, metro ve otobüsler bedava mı?

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde her gün olduğu gibi milyonlarca kişi toplu taşıma araçlarını, metro ve otobüsleri kullanacak. Hem hafta sonu hem da resmi tatil olması nedeniyle iş giriş çıkış saatlerinde trafikte aşırı bir yoğunluk beklenmezken, gün içinde 15 Temmuz anma törenleri için milyonlarca vatandaşın şehir içinde seyahat etmesi bekleniyor. Peki, 15 Temmuz’da toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul, Ankara ve İzmir’de 15 Temmuz Cumartesi, metro ve otobüsler bedava mı? 

15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz mi?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle 15 Temmuz Cumartesi günü Marmaray ve İzban seferleri ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro seferleri vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

Diğer yandan İstanbul'da İstanbulkart geçen toplu taşıma araçlarında, İstanbulkart'ı kişiselleştirilmiş olanlar ücretsiz seyahat edebiliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) şehir içi toplu taşıma araçları, 15 Temmuz saat 00.00'dan 16 Temmuz saat 06.00'ya kadar vatandaşa ücretsiz hizmet verecek.

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