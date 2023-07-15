BIST 6.438
DOLAR 26,13
EURO 29,37
ALTIN 1.642,76
HABER /  GÜNCEL

Akıntıya kapılarak kaybolmuştu! Cesedi 10 kilometre uzaklıkta bulundu

Akıntıya kapılarak kaybolmuştu! Cesedi 10 kilometre uzaklıkta bulundu

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde serinlemek için girdiği derede akıntıya kapılarak kaybolan 27 yaşındaki gencin cesedi yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki ilçe merkezinde bulundu. Cansız bedenin köprünün ayağındaki odun parçalarına takıldığı tespit edildi.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla Devrek ilçesine bağlı Özbağ köyü mevkiine piknik yapmak için gelen Ercan Öztürk'ün, serinlemek için dereye girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan 27 yaşındaki genç, akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Su Altı Arama ve komando timlerinin yanı sıra itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Çevrede ve su altında dalgıçlar tarafından yapılan aramada herhangi bir bulguya rastlanmadı. Havanın kararmasının çalışma şartlarını güçleştirmesi nedeniyle ekipler sabah 05.00 itibariyle yeniden arama çalışmalarına başladı.

Yer altı görüntüleme cihazının da kullanıldığı arama çalışmaları yaklaşık 10 kilometrelik güzergah boyunca devam etti. Akıntıya kapılan gencin cesedi, Karşıyaka Mahallesi'ni ilçe merkezine bağlayan köprünün ayaklarında bulundu. Odun parçalarına takıldığı tespit edilen ceset, SAK ekiplerince ceset torbasına konularak dereden çıkartıldı.

Ercan Öztürk'ün cesedi Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ali Babacan'dan yeni hamle! Kılıçdaroğlu'ndan talepte bulunacak
Ali Babacan'dan yeni hamle! Kılıçdaroğlu'ndan talepte bulunacak
15 Temmuz ile ilgili sözler! 15 Temmuz şehitleri içim duygusal mesajlar
15 Temmuz ile ilgili sözler! 15 Temmuz şehitleri içim duygusal mesajlar
Değişim çağrılarının yapıldığı CHP'de Kılıçdaroğlu, neyin değişeceğini açıkladı
Değişim çağrılarının yapıldığı CHP'de Kılıçdaroğlu, neyin değişeceğini açıkladı
15 Temmuz sözleri resimli, kısa, yeni 15 Temmuz sözleri sayfası
15 Temmuz sözleri resimli, kısa, yeni 15 Temmuz sözleri sayfası
Benzin fiyatlarına zam geldi artış bugünden itibaren geçerli oldu
Benzin fiyatlarına zam geldi artış bugünden itibaren geçerli oldu
Sosyal medya ünlüsü Jahrein kendisine dava açan Kılıçdaroğlu'nu fena yakaladı! Nereden tutsan rezalet
Sosyal medya ünlüsü Jahrein kendisine dava açan Kılıçdaroğlu'nu fena yakaladı! Nereden tutsan rezalet
Sivas'ta feci kaza! Kamyon çarptığı ticari taksiyi metrelerce sürükledi 4 ölü 1 ağır yaralı
Sivas'ta feci kaza! Kamyon çarptığı ticari taksiyi metrelerce sürükledi 4 ölü 1 ağır yaralı
Antalya'da korkunç olay! Bakım için girdiler bir daha çıkamadılar birden titreme geldi
Antalya'da korkunç olay! Bakım için girdiler bir daha çıkamadılar birden titreme geldi
Erdoğan imzaladı! Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı İsmail Çataklı'ya yeni görev
Erdoğan imzaladı! Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı İsmail Çataklı'ya yeni görev
Ek bütçe teklifi TBMM'de kabul edildi! En büyük pay AFAD'a ayrıldı
Ek bütçe teklifi TBMM'de kabul edildi! En büyük pay AFAD'a ayrıldı
Mertens için teklif geldi mi? Okan Buruk açıkladı
Mertens için teklif geldi mi? Okan Buruk açıkladı
Dünya Akdeniz'de gerçekleşen çocuk ölümlerini görmezden geliyor
Dünya Akdeniz'de gerçekleşen çocuk ölümlerini görmezden geliyor