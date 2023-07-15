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Enerji projeleri için acele kamulaştırma kararları!

Enerji projeleri için acele kamulaştırma kararları!

Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılacak enerji projeleri için ilgili taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Mersin ili sınırları içerisinde tesis edilecek “Akhan Un GES Enerji Nakil Hattı”nın yapımı amacıyla söz konusu güzergaha isabet eden taşınmazlarda elektrik dağıtım tesis yerlerinin mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahalarının ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Ayrıca, Bozkurt-Çardak İlçeleri Doğal Gaz Boru Hattı Projesi ve Yunak RMS Doğal Gaz Bağlantı Hattı Projesinin yapımı amacıyla söz konusu güzergahlara isabet eden taşınmazlar ile bu projeler kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazların, mülkiyet ya da daimi/geçici irtifak hakkı kurulmak suretiyle Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

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