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Muğla'da işyerinde patlama: Biri ağır iki yaralı!

Muğla'da işyerinde patlama: Biri ağır iki yaralı!

MUĞLA-AYDIN Karayolu üzerinde bulunan Bayır mahallesindeki bir işyerinde oksijen tüpü dolumu sırasında yaşanan patlamada iki kişi yaralandı.

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Menteşe ilçesine bağlı Bayır Mahallesi Sanayi Sitesinde Erdal Akbulut Caddesi üzerinde bulunan işyerinde oksijen dolumu esnasında patlama oldu. Patlama sonucu biri ağır iki kişi yaralandı. Olay sonrası Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri patlamanın yaşandığı işyerinin içinde kalan ve ağır yaralanan işçiyi çıkararak ambulans ekiplerine teslim eti. Toplam iki kişinin yaralandığı olayda yaralılardan birisinin durumunun ciddi olduğu, diğerinin ise hafif olduğu açıklandı.

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