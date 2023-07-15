Düzce'de yabancı uyruklu 25 şahıs deport edilecek!

DÜZCE'de yakalanan 25 yabancı uyruklu şahsa 331 bin TL ceza kesilirken, deport edilmek üzere işlemlerine başlandı.

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DÜZCE İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzensiz göçmenlere yönelik şehir merkezinde uygulama yapıldı. Polis kameralarınca an ve an görüntülenen uygulamada yakalanan 25 yabancı uyruklu şahsa 331 bin TL ceza kesilirken, deport edilmek üzere işlemlerine başlandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube, Narkotik Suçlarla Mücadele, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerine bağlı ekiplerce düzensiz göç ile mücadele çalışmaları çerçevesinde Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması gerçekleştirildi. Şehir merkezinde yapılan uygulamalarda özellikle yabancıların yoğun bulunduğu bölgelerde ve işletmelerde ekipler, denetim yaptı. Uygulamalar esnasında toplam 25 şahıs yakalanırken şahıslara toplamda 331 bin 439 TL para cezası uygulandı.

Yakalanan şahıslar ayrıca deport edilmek üzere geri gönderme merkezine sevk edildi.

Polis ekiplerinin yabancılara yönelik yaptığı uygulama ise polis kameralarınca an ve an görüntülendi. Görüntülerde kaçak yollarda Türkiye’ye girmiş olan ve Düzce’de yaşayan yabancı şahısların yakalanma ve polis merkezinde götürülme anları da yer aldı.