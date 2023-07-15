BIST 6.438
DOLAR 26,13
EURO 29,37
ALTIN 1.642,76
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Düzce'de yabancı uyruklu 25 şahıs deport edilecek!

Düzce'de yabancı uyruklu 25 şahıs deport edilecek!

DÜZCE'de yakalanan 25 yabancı uyruklu şahsa 331 bin TL ceza kesilirken, deport edilmek üzere işlemlerine başlandı.

Abone ol

DÜZCE İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzensiz göçmenlere yönelik şehir merkezinde uygulama yapıldı. Polis kameralarınca an ve an görüntülenen uygulamada yakalanan 25 yabancı uyruklu şahsa 331 bin TL ceza kesilirken, deport edilmek üzere işlemlerine başlandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube, Narkotik Suçlarla Mücadele, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerine bağlı ekiplerce düzensiz göç ile mücadele çalışmaları çerçevesinde Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması gerçekleştirildi. Şehir merkezinde yapılan uygulamalarda özellikle yabancıların yoğun bulunduğu bölgelerde ve işletmelerde ekipler, denetim yaptı. Uygulamalar esnasında toplam 25 şahıs yakalanırken şahıslara toplamda 331 bin 439 TL para cezası uygulandı.

Yakalanan şahıslar ayrıca deport edilmek üzere geri gönderme merkezine sevk edildi.

Polis ekiplerinin yabancılara yönelik yaptığı uygulama ise polis kameralarınca an ve an görüntülendi. Görüntülerde kaçak yollarda Türkiye’ye girmiş olan ve Düzce’de yaşayan yabancı şahısların yakalanma ve polis merkezinde götürülme anları da yer aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul Fatih’te üç farklı noktada yangın çıktı!
İstanbul Fatih’te üç farklı noktada yangın çıktı!
Muğla'da işyerinde patlama: Biri ağır iki yaralı!
Muğla'da işyerinde patlama: Biri ağır iki yaralı!
Darbenin seyrini değiştiren telefon! Hande Fırat: Hainler Youtuber adı altında para kazanıyor
Darbenin seyrini değiştiren telefon! Hande Fırat: Hainler Youtuber adı altında para kazanıyor
Ajax, kaptanı Dusan Tadic’e veda etti
Ajax, kaptanı Dusan Tadic’e veda etti
MİT'ten Münbiç'te nokta operasyon! Afrin'deki bombalı saldırıda 40 sivili katleden terörist öldürüldü
MİT'ten Münbiç'te nokta operasyon! Afrin'deki bombalı saldırıda 40 sivili katleden terörist öldürüldü
Çorum'da kundaklama! 2 araç tamamen yandı!
Çorum'da kundaklama! 2 araç tamamen yandı!
Bugün otobüsler ücretsiz mi, 15 Temmuz'da İETT, metrobüs ve vapurlar bedava mı?
Bugün otobüsler ücretsiz mi, 15 Temmuz'da İETT, metrobüs ve vapurlar bedava mı?
İstanbul merkezli 4 ildeki FETÖ operasyonunda 6 zanlı yakalandı
İstanbul merkezli 4 ildeki FETÖ operasyonunda 6 zanlı yakalandı
Bakan Fidan, Endonezyalı mevkidaşı Marsudi ile görüştü
Bakan Fidan, Endonezyalı mevkidaşı Marsudi ile görüştü
15 Temmuz'da toplu taşıma, metro, metrobüsler bedava mı?
15 Temmuz'da toplu taşıma, metro, metrobüsler bedava mı?
Esnaflar Dijitalleşiyor Projesi'ne yaklaşık 295 bin esnaf katıldı!
Esnaflar Dijitalleşiyor Projesi'ne yaklaşık 295 bin esnaf katıldı!
Enerji projeleri için acele kamulaştırma kararları!
Enerji projeleri için acele kamulaştırma kararları!