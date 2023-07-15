15 Temmuz PTT, Yurtiçi, Aras, MNG Sürat Kargo açık mı? Saat kaça kadar açık?

15 Temmuz Cumartesi günü kargolar açık mı? Bilindiği üzere 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil... Bugün kargo göndermek isteyenler veya kargoda ürünü olanlar ise merak içerisinde bugün kargoların açık olup olmayacağını merak ediyor. Peki, bugün kargolar açık mı? İşte merak edilen sorunun cevabı...

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15 Temmuz Cumartesi yani bugün bilindiği üzere Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kutlanacak. Peki, 15 Temmuz Cumartesi günü kargolar açık mı? Kargo teslimi ve kargo gönderimi yapılabilecek mi?

15 Temmuz kargolar açık mı sorusuna alacakları cevaba göre hareket edecek olan vatandaşlar, Yurtiçi Kargo, MNG Kargo, Aras Kargo ve Sürat Kargo gibi firmaların çalışma saatlerini sorguluyor. Peki, 15 Temmuz cumartesi kargolar çalışıyor mu? 15 Temmuz PTT, Yurtiçi, Aras, MNG Kargo açık mı? İşte 15 temmuz kargoların çalışma saatleri...

Bugün kargolar açık mı?

Bilindiği üzere Cumartesi günleri kargolar yarım gün çalışıyor. Ancak bugün resmi tatil olduğu için kuruluşlar bir gün boyunca kapalı olacak.

Dolayısıyla 15 Temmuz Cumartesi günü tam gün resmi tatil olduğu için kapalı olacak. Kargolar 17 Temmuz Pazartesi günü açılacak.