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15 Temmuz kargolar açık mı, cumartesi kargolar çalışıyor mu?

15 Temmuz kargolar açık mı, cumartesi kargolar çalışıyor mu?

15 Temmuz Demokrasi Bayramı resmi tatil olarak takvimde yer alıyor. Bu nedenle kamu kurumları ve kuruluşlarının çalışma saatleri merak ediliyor. 15 Temmuz kargolar açık mı sorusuna alacakları cevaba göre hareket edecek olan vatandaşlar, Yurtiçi Kargo, MNG Kargo, Aras Kargo ve Sürat Kargo gibi firmaların çalışma saatlerini sorguluyor. Peki, 15 Temmuz cumartesi kargolar çalışıyor mu? 15 Temmuz PTT, Yurtiçi, Aras, MNG Kargo açık mı?

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15 Temmuz'da kargolar çalışıyor mu sorusu, gönderi yapmak isteyen ya da bir yerden kargo beklentisi olan pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya başladı. Aras Kargo, MNG Kargo, Yurtiçi Kargo, Sürat Kargo bugün çalışıyor mu sorusuna cevap arayan binlerce vatandaş, kurumların yaptığı açıklamaları sorgulamaya devam ediyor. Peki, 15 Temmuz Cumartesi günü kargolar açık mı? İşte, o konu hakkında kargo firmalarından bazı bilgiler...

15 Temmuz kargolar açık mı? 

Resmi tatillerde kargo şirketleri hizmet vermiyor. Bu nedenle 15 Temmuz'da kargolar kapalı olacak. Kargolar 17 Temmuz Pazartesi normal çalışma saatlerine devam edecekler.

Resmi tatilde kapalı olan yerler

Resmi tatil günlerinde okullar, üniversiteler, eczaneler, bankalar, Borsa İstanbul, dövizciler, kuyumcular, sağlık ocakları, Aile Sağlığı Merkezleri, hastaneler kapalı oluyor. Resmi tatillerde nöbetçi eczaneler hizmet veriyor. Hastanelerin acil servisleri 7-24 açık olduğundan resmi tatillerde kapalı olmayacak.

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