Fiat Egea, Türkiye pazarında 500 bin adedi geçti!

Fiat markasının güçlü ve global oyuncusu Egea'nın Türkiye pazarındaki 500 bininci satışı gerçekleşti.

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Tofaş açıklamasına göre, 2015 yılında dünya lansmanı gerçekleşen Egea'nın Türkiye'de 500 binincisi yola çıktı. "İyi bir otomobil aynı zamanda ulaşılabilir olmalı felsefesi" ile geliştirilen Egea, pazara sunulduğundan bu yana 8. yıldır en çok tercih edilen otomobil oldu. Egea, tasarımı, kullanışlılığı ve sınıfının en geniş iç hacmini, kompakt ölçülerle birleştirirken, otomobil ile sürücüyü birbirine bağlayan teknoloji Fiat Connect'i de standart olarak sunarak teknolojiyi geniş kitlelerce ulaşılabilir kılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, Fiat'ın 2019 yılından bu yana Türkiye toplam otomotiv pazarının lideri olduğunu belirtti.

Egea modelinin bu başarıdaki katkısına değinen Aytaç, şunları kaydetti:

"Türkiye'de otomobil pazarındaki varlığımızı her geçen gün daha da güçlendiren Fiat Egea, öncelikli olarak Türkiye'deki tüketicilerin ihtiyaçları doğrultusunda, Bursa'da geliştirilen ve üretilen bir model. Egea, Türkiye otomotiv tarihinde de bir başarı hikayesine dönüştü. Sınıfının en üst seviyesinde sürüş özellikleriyle donatılan Egea, yine sınıfında tek olan bağlanabilirlik teknolojileriyle de ilklerin öncüsü oldu ve müşterilerinin hayatında fark yarattı. Egea'nın Türk tüketicisiyle olan bu kuvvetli bağını, ürün özelliklerinin yanı sıra ülkemiz genelinde hizmet veren güçlü yetkili satıcı ve servis ağımıza, deneyimli ve ekiplerimize de borçluyuz. Türkiye yollarına 500 bininci Egea'nın çıkmasıyla ve başarılarıyla gurur duyuyoruz. Egea ailesine olan talep, 2023 yılında da en üst düzeyde devam ediyor. 8 sene gibi kısa bir sürede 500 bin adet satış rakamına ulaşan Egea'nın başarılarıyla gurur duyuyoruz. Egea, bu yıl da liderliği bırakmayacak."

Türkiye'nin, ulusal ve uluslararası birçok ödüle layık görülen modeli

Verilen bilgiye göre, Tofaş'ta ürün geliştirme sürecinde Türk mühendislerinin öncü rol aldığı Egea'nın başlangıçta sedan versiyonu tasarlanmış ve ilk kez İstanbul Autoshow 2015'te dünyaya tanıtılmıştı. Geniş iç hacmi, fonksiyonelliği ve şık stili ile öne çıkan, yüksek satış adetlerine ulaşan sedan modelin ardından 2016 yılında hatchback ve station wagon versiyonları da dünya pazarlarına sunuldu.

Fiat Egea, pazara girişini takip eden yıl Avrupa'da müşteri için satın alınacak en iyi otomobili belirleyen AutoBest 2016 değerlendirmesinde de "Avrupa'da Yılın Otomobili" seçildi. Egea'nın sedan gövde seçenekli versiyonu, 2016 yılında Amerika kıtasına adım atarak Meksika'da Dodge markasıyla yollara çıktı.

Türkiye otomotiv pazarındaki başarılı performansını her yıl artırarak sürdüren ve sürekli olarak yenilenen model ailesine 2021 yılında eklenen cross gövde seçeneği, aynı yıl Otomotiv Gazetecileri Derneği üyelerinin oylarıyla "Türkiye'de Yılın Otomobili" seçildi. 2022 yılının ocak ayında aileye yeni bir gövde daha eklendi ve cross wagon tanıtıldı. Aynı yılın mart ayından itibaren ise Egea'nın dizel ve otomatik vitesi versiyonlarıyla beraber hibrit motor seçenekleri Türkiye ve dünya yollarıyla buluşmuştu.

Avrupa'da Tipo ismiyle satılan Egea'nın 2022 yılının kasım ayında Tofaş fabrikası bantlarından, üretilen 1 milyonuncu adedi indirilmişti.