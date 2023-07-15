BIST 6.438
DOLAR 26,13
EURO 29,37
ALTIN 1.642,76
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kars'ta 2 bin 500 rakımda zahter bereketi yaşanıyor

Kars'ta 2 bin 500 rakımda zahter bereketi yaşanıyor

KARS'ın SARIKAMIŞ ilçesinde son haftalarda yağan yağmurların ardından ortaya çıkan zahterler, vatandaşlar tarafından toplanmaya başlandı.

Abone ol

Sarıkamış'ın sarıçamlarla çevrili 2 bin 500 rakımlı Kızılçubuk bölgesindeki meralık alanda yetişen doğal zahter, vatandaşlarca toplanarak kurutulup temizlendikten sonra tuzlanıp zeytinyağı dökülerek kavanozlara dolduruluyor.

Kahvaltılarda salata olarak tüketilen ve çay olarak da içilebilen zahter, salamurasının yanı sıra kurutulduktan sonra yemekleri süsleyen lezzetli şifa deposu olarak da tercih ediliyor.

Bölgede zahter toplayan Nurten Yıldız, AA muhabirine, zahterin her derde deva bir bitki olduğunu söyledi.

Yağmurların ardından bölgede çok fazla zahter yetiştiğini belirten Yıldız, şunları kaydetti:

"Biz bunu Sarıkamış'ta keşfetmeden önce İskenderun ve Hatay bölgesinden kargoyla getirtip evde yapıyorduk. Ama çok şükür Sarıkamış'ta keşfettik. Daha doğal, daha güzel. Onlar ekip satıyorlar, ama biz doğadan, ormandan toplayıp yapıyoruz. Zahteri temizleyip, kurutuyoruz. Sonra pul biber limon tuzuyla ovup kavanozlara koyuyoruz. Üzerine saf zeytinyağı döktükten bir süre sonra yiyoruz. İstediğiniz gibi her şeyle yiyebilirsiniz, zahter şifadır."

ÖNCEKİ HABERLER
15 Temmuz darbe girişiminde şehit düştü Cennet Yiğit'in 1 hafta önce söylediği sözler ortaya çıktı
15 Temmuz darbe girişiminde şehit düştü Cennet Yiğit'in 1 hafta önce söylediği sözler ortaya çıktı
15 Temmuz PTT, Yurtiçi, Aras, MNG Sürat Kargo açık mı? Saat kaça kadar açık?
15 Temmuz PTT, Yurtiçi, Aras, MNG Sürat Kargo açık mı? Saat kaça kadar açık?
Fiat Egea, Türkiye pazarında 500 bin adedi geçti!
Fiat Egea, Türkiye pazarında 500 bin adedi geçti!
15 Temmuz kargolar açık mı, cumartesi kargolar çalışıyor mu?
15 Temmuz kargolar açık mı, cumartesi kargolar çalışıyor mu?
Ömer Çelik'ten "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı Türkiye yolundan döndürülemez
Ömer Çelik'ten "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı Türkiye yolundan döndürülemez
Kendilerini 'avukat' ve 'uzlaştırmacı' diye tanıtan dolandırıcılar 'kaportacı' ve 'tatlıcı' çıktı
Kendilerini 'avukat' ve 'uzlaştırmacı' diye tanıtan dolandırıcılar 'kaportacı' ve 'tatlıcı' çıktı
Düzce'de yabancı uyruklu 25 şahıs deport edilecek!
Düzce'de yabancı uyruklu 25 şahıs deport edilecek!
İstanbul Fatih’te üç farklı noktada yangın çıktı!
İstanbul Fatih’te üç farklı noktada yangın çıktı!
Muğla'da işyerinde patlama: Biri ağır iki yaralı!
Muğla'da işyerinde patlama: Biri ağır iki yaralı!
Darbenin seyrini değiştiren telefon! Hande Fırat: Hainler Youtuber adı altında para kazanıyor
Darbenin seyrini değiştiren telefon! Hande Fırat: Hainler Youtuber adı altında para kazanıyor
Ajax, kaptanı Dusan Tadic’e veda etti
Ajax, kaptanı Dusan Tadic’e veda etti
MİT'ten Münbiç'te nokta operasyon! Afrin'deki bombalı saldırıda 40 sivili katleden terörist öldürüldü
MİT'ten Münbiç'te nokta operasyon! Afrin'deki bombalı saldırıda 40 sivili katleden terörist öldürüldü