15 Temmuz gecesi alnına silah dayamışlardı! Hulusi Akar yaşananları anlattı: "Sık ulan şerefsiz"

15 Temmuz 2016'da FETÖ'cü hainlerin darbe girişimi sırasında yaşadıklarını anlatan dönemin Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar, alnına silah dayadıklarında "Sık ulan şerefsiz" diye yanıt verdiğini açıkladı.

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Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarının 15 Temmuz 2016 yılında kalkıştığı hain darbe girişiminin üzerinden tam 7 yıl geçti.

Dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, o gece yaşadıklarını Fatih Çekirge'ye anlattı.

Akar, "O gece size silah çekilmişti. Nasıl bir ruh halidir bu? Emrinizdeki subay size silah çekiyor. O an ne hissettiniz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Evet o gece unutamadığım olaylardan biri de alnıma silah dayanmasıydı. Silahı dayayan hain sürekli olarak “Oturun, sakin olun yoksa sıkarım” diye tehdit ediyordu. Daha o anda “Sık ulan sık şerefsiz” diye bağırdım."