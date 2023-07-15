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Abant Gölü’nde park halindeki otomobil cayır cayır yandı!

Abant Gölü’nde park halindeki otomobil cayır cayır yandı!

BOLU’nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı’na gelen bir vatandaşın otomobili park halindeyken alev alev yandı.

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Yangın, sabah saatlerinde Abant Gölü Milli Parkı’nın giriş kısmında bulunan otoparkta meydana geldi. Sabah saatlerinde Milli Park’a gelen A.K., 31 L 9646 plakalı otomobilini Abant’ın giriş kısmında bulunan otoparka çekti.

Park halindeki otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alev alev aracın yandığını gören vatandaşlar yangın tüpleri ile yanan otomobili söndürmeye çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, tüm otomobili saran yangını söndürdü. Küle dönen otomobilden geriye hurda yığını kaldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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