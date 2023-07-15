İstanbul'da yabancı uyruklulara oturum izni durduruldu seyreltme politikası başladı

İstanbul genelinde 10 ilçede uygulanan yabancılara oturum izni verilmemesi uygulaması 39 ilçeye yayıldı. Evini kiraya verip, otelinde kaçak barındıranlara da para ve ruhsat iptali cezasının yanı sıra hapis cezası da sürüyor.

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Cumhurbaşkanlığı’nın 2022 verilerine göre Türkiye’de 5 milyon 400 bin yabancı uyruklu şahıs yaşıyor.

1 milyon 294 bin yabancıyla başı çeken İstanbul’da her geçen gün artan göç dalgası ve sorunlarına yönelik çözüm çalışmaları sürerken, alınan yeni kararla artık zorunlu haller dışında yabancı uyruklu şahıslara, “oturum” izni durduruldu.

Zorunlu haller

Milliyet'ten Ferit Zengin'in haberine göre, resmi nüfusu 15 milyon 908 bin, dinamik nüfusu ise 20 milyon olarak tahmin edilen mega kentte Ekim 2022 itibarıyla İçişleri Bakanlığı’nca 10 ilçede uygulamaya konulan yabancı şahıslara oturum izni verilmemesi uygulaması, geçtiğimiz martta bakanlıkça 39 ilçeye kaydırıldı. Can güvenliği, sağlık, eğitim ve uluslararası ticaretten kaynaklı hak gibi zorunlu hallerin haricinde oturum izninin durdurulduğu mega kentte, 7 Ekim 2022'de bakanlıkça alınan kararla yabancılara ikamet izinleri ikinci bir karara kadar verilmeyecek. Resmi nüfusunun yaklaşık 8’de birinin (2 milyon 174 bin 766) kendi kütüğüne kayıtlı olduğu İstanbul’da, gayrimenkul edinimiyle vatandaşlık kazanan yabancıların haricinde İl Göç İdaresi’nin bir yıl önceki rakamlarına göre şehirde yaşayan 1 milyon 294 bin 124 yabancı uyruklu insan da nüfusun yüzde 8’ine tekamül ediyor. İstanbul’un yabancı nüfusu içerisinde yine resmi rakamlara göre 535 bin 25 kişiyle Suriyeliler başı çekiyor.

Seyreltme politikası

Son iki hafta içerisinde çoğunluğu Suriyeli 5 binin üzerinde düzensiz göçmeni yakalayıp geri gönderme merkezlerine gönderen İstanbul polisinin, kaçak göçmen şebekelerine yönelik operasyonları sürüyor. Resmi rakamlara göre 5 milyon 400 bin, gayri resmi rakamlara göre ise 7 milyona yakın yabancı uyruklu insanın yaşadığı Türkiye’de, son dönemlerde yaşanan yerli yabancı çatışmaları ile gettolaşmanın önüne geçmek içinse İçişleri Bakanlığı’nca geçtiğimiz yıl yürürlüğe sokulan “seyreltme politikası” doğrultusundaki çalışmalar da devam ediyor.

Ev kiralayanlara da ceza

İstanbul’da kaçak ve yasa dışı şekilde ev kiraya verenlerle, kaçak göçmen barındıran otel ve müesseselere yönelik para ve mühürleme cezasının yanı sıra hapis cezaları da başladı. Bu yıl başından itibaren yapılan çalışmalarda kontratsız ve yasa dışı şekilde 15 günün altında günübirlik ve haftalık olarak kaçak göçmenlere ev kiraya veren ve barındıran şahıslara yönelik yapılan 29 ayrı operasyonda gözaltına alınan 51 şahıstan her bir şahsa 26 bin 750 lira para cezası uygulandı. Aynı suçu üç defa üst üste işlemeleri halinde otelleri için ruhsat iptali, evleri için ise süresiz mühürleme cezası uygulanacak olan bu 51 şahıstan dördü tutuklanırken 6’sı hakkında adli kontrol uygulandı.

Yerlikaya: 18 göçmen kaçakçısı yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün sosyal medyadan yaptığı paylaşımında uluslararası organize suç örgütlerine yönelik iki farklı ilde düzenlenen operasyonlarda 18 göçmen kaçakçısı organizatörün yakalandığını duyurmuştu.

Yerlikaya, uluslararası organize suç örgütlerine yönelik iki ilde düzenlenen operasyonlarda, 18 göçmen kaçakçısının yakalandığını belirterek, şu bilgileri verdi:

“Göçmen kaçakçısı organizatörlerinin faaliyetlerini tespit eden Kırklareli İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı ekiplerimiz, Sahil Güvenlik Komutanlığımız ve sınır birliklerimiz ile koordineli olarak 5 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda, örgüt lideri dahil olmak üzere 9 organize suç örgütü mensubu yakalandı. Yakalananların 6'sı tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Muğla İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, JİHA destekli, Sahil Güvenlik Komutanlığımız ile birlikte icra edilen müşterek operasyonda, 9 şüpheli göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandı. Yakalanan şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor.”