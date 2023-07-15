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Bodrum'da yelkenli teknede 69 göçmen yakalandı!

Bodrum'da yelkenli teknede 69 göçmen yakalandı!

MUĞLA’nın BODRUM ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde 69 düzensiz göçmen yakalandı.

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Bodrum açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, belirtilen yere hareket etti.

İtalya rotası üzerinde tespit edilen hareketli yelkenli tekne durdurularak içerisindeki 69 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, Sahil Güvenlik Botları (TCSG-11, KB-201, KB-35) ile karaya çıkarıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

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