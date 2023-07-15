BIST 6.438
DOLAR 26,13
EURO 29,37
ALTIN 1.642,76
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Tekirdağ'da 1 haftada 193 düzensiz göçmen yakalandı!

Tekirdağ'da 1 haftada 193 düzensiz göçmen yakalandı!

TEKİRDAĞ'da son 1 haftada yapılan denetim ve operasyonlarda, 193 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmenlerin yurda giriş ve çıkışlarını organize eden 13 kişi cezaevine gönderildi.

Abone ol

Tekirdağ'da yasadışı göçle mücadele çalışmaları çerçevesinde 7-14 Temmuz tarihleri arasında denetim yapan Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları operasyonlarda 14 organizatör ve 193 düzensiz göçmeni yakaladı.

Mahkemeye çıkarılan organizatörlerden 13'ü adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından Tekirdağ İl Göç İdaresi birimlerine teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı organizasyonunda kullanılan 6 araç ise trafikten men edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Konya'da 145 kök kenevir ele geçirildi
Konya'da 145 kök kenevir ele geçirildi
Galatasaray'dan Beşiktaş'a dev transfer çalımı! Yıldız futbolu ile anlaşma sağlandı
Galatasaray'dan Beşiktaş'a dev transfer çalımı! Yıldız futbolu ile anlaşma sağlandı
İstanbul'da yabancı uyruklulara oturum izni durduruldu seyreltme politikası başladı
İstanbul'da yabancı uyruklulara oturum izni durduruldu seyreltme politikası başladı
Aşırı sıcaklar hububat tarlalarında yangın riskini artırıyor!
Aşırı sıcaklar hububat tarlalarında yangın riskini artırıyor!
Mustapha Yatabare, Sivasspor’a veda etti!
Mustapha Yatabare, Sivasspor’a veda etti!
Eski kaymakam dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındı!
Eski kaymakam dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındı!
Seyyanen zam ne zaman yatacak? Seyyanen zam sadece bir ay mı yatacak?
Seyyanen zam ne zaman yatacak? Seyyanen zam sadece bir ay mı yatacak?
ABD, İran'ın müdahalesine karşı Hürmüz Boğazı'na F-16 konuşlandırıyor!
ABD, İran'ın müdahalesine karşı Hürmüz Boğazı'na F-16 konuşlandırıyor!
Bodrum'da yelkenli teknede 69 göçmen yakalandı!
Bodrum'da yelkenli teknede 69 göçmen yakalandı!
15 Temmuz gecesi alnına silah dayamışlardı! Hulusi Akar yaşananları anlattı: "Sık ulan şerefsiz"
15 Temmuz gecesi alnına silah dayamışlardı! Hulusi Akar yaşananları anlattı: "Sık ulan şerefsiz"
Başparmak kökündeki ağrıya dikkat!
Başparmak kökündeki ağrıya dikkat!
Abant Gölü’nde park halindeki otomobil cayır cayır yandı!
Abant Gölü’nde park halindeki otomobil cayır cayır yandı!