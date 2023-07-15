Konya'da 145 kök kenevir ele geçirildi

KONYA’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda müstakil bir evin bahçesine kurulan serada yetiştirilen 145 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri zehir tacirleri ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik saha çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarda merkez Meram ilçesi Ayanbey Mahallesinde bir şahsın evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaşıldı.

Bunun üzerine harekete geçen polis, adrese baskın düzenledi. Müstakil evde arama yapan ekipler bahçe içerisine kurulan sera içerisinde Hint keneviri yetiştirildiğini belirledi. Yapılan kontrollerde bahçede ve sera içerisinde toplam 145 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Hint kenevirinin yanı sıra ikamet içerisinde çeşitli bölmelere zulalanmış vaziyette yaklaşık 1,5 kilogram esrar maddesi, uyuşturucu maddeyi tartmak için kullanılan 1 adet terazi ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili S.O. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.